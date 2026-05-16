Saúde
Curso propõe técnicas de meditação e inteligência emocional para reduzir ansiedade e excesso mental
São Paulo é uma cidade que nunca desacelera e, por conta disso, vem produzindo uma geração de pessoas cada vez mais cansada física e emocionalmente. Entre jornadas de trabalho intensas, excesso de informação e hiperconectividade, cresce o número de profissionais em busca de ferramentas práticas para lidar com ansiedade, estresse e esgotamento mental.
O workshop teórico-prático gratuito “Meditação e Inteligência Emocional” é voltado para pessoas que desejam aprender técnicas simples de autoconhecimento aplicáveis à rotina diária.
Entre os temas discutidos estão:
• O Homem e as impressões
• Assertividade e empatia
• Os cinco centros do homem e as práticas de relaxamento
• O cérebro, a mente e o coração
• Meditação integral e a inteligência emocional
• Meditação Zen e Zazen
• Práticas de meditação
A meditação pode ser uma ferramenta real para quem vive no ritmo acelerado de São Paulo. Muitas pessoas estão mentalmente exaustas e procuram formas mais saudáveis de lidar com a pressão diária. Além das práticas meditativas, o curso também aborda inteligência emocional aplicada ao cotidiano, incluindo relações interpessoais, produtividade saudável, equilíbrio emocional e qualidade de vida.
Serviço
Meditação e Inteligência Emocional Data e horário: 16/05 (sábado), às 15h | 20/05 (quarta-feira), às 20h. Informações e inscrições: (11) 96827-2410