Curso propõe técnicas de meditação e inteligência emocional para reduzir ansiedade e excesso mental

São Paulo é uma cidade que nunca desacelera e, por conta disso, vem produzindo uma geração de pessoas cada vez mais cansada física e emocionalmente. Entre jornadas de trabalho intensas, excesso de informação e hiperconectividade, cresce o número de profissionais em busca de ferramentas práticas para lidar com ansiedade, estresse e esgotamento mental.

O workshop teórico-prático gratuito “Meditação e Inteligência Emocional” é voltado para pessoas que desejam aprender técnicas simples de autoconhecimento aplicáveis à rotina diária.

Entre os temas discutidos estão:

• O Homem e as impressões

• Assertividade e empatia

• Os cinco centros do homem e as práticas de relaxamento

• O cérebro, a mente e o coração

• Meditação integral e a inteligência emocional

• Meditação Zen e Zazen

• Práticas de meditação

A meditação pode ser uma ferramenta real para quem vive no ritmo acelerado de São Paulo. Muitas pessoas estão mentalmente exaustas e procuram formas mais saudáveis de lidar com a pressão diária. Além das práticas meditativas, o curso também aborda inteligência emocional aplicada ao cotidiano, incluindo relações interpessoais, produtividade saudável, equilíbrio emocional e qualidade de vida.

Serviço

Meditação e Inteligência Emocional Data e horário: 16/05 (sábado), às 15h | 20/05 (quarta-feira), às 20h. Informações e inscrições: (11) 96827-2410