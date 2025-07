Curso grátis para formação de empreendedores tem 500 vagas

O curso gratuito Fábrica de Negócios, voltado para quem deseja empreender ou quer impulsionar o próprio negócio, abriu as inscrições para mais 17 turmas presenciais em todas as regiões da cidade de São Paulo. Os interessados em preencher uma das 510 vagas disponíveis devem se inscrever no site https://adesampa.com.br/cursos_1/ até o dia 9 de agosto. O Fábrica de Negócios é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, operada pela Agência São Paulo de

Desenvolvimento (ADE SAMPA), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

As aulas têm início previsto nos dias 18 e 19 de agosto e as turmas serão distribuídas nos TEIAs (Espaço de Trabalho Compartilhado) Butantã, Centro, Cachoeirinha, Cidade Tiradentes, Grajaú, Heliópolis, Interlagos, Lapa, Jaçanã, Vila Curuçá e Vergueiro, além do CEUs São Pedro e Guarapiranga, Subprefeitura de São Mateus, CIC Jaraguá e Fábrica de Cultura Brasilândia.

Estruturado em seis oficinas, com duração de três semanas, o Fábrica de Negócios tem como objetivo fortalecer o ecossistema empreendedor na cidade. A metodologia aborda as etapas de ideação, validação, modelagem de negócio e desenvolvimento do Mínimo Produto Viável (MVP). Também há conteúdos voltados para precificação, marketing digital, vendas e pitch.

Ao final do curso, os participantes que tiverem presença mínima de 75% serão certificados. Após a conclusão, os alunos recebem suporte para estruturar canais de vendas online, desenvolver uma identidade visual e montar uma página de vendas.

Nos últimos cinco anos, mais de 1900 empreendedores já foram formados pela metodologia do Fábrica de Negócios, que busca proporcionar qualificação empreendedora e contribuir para a geração de emprego e renda no município de São Paulo.

“Com o Fábrica de Negócios, queremos mostrar que boas ideias podem se transformar em negócios de verdade. A Prefeitura de São Paulo, por meio da ADE SAMPA, leva capacitação de qualidade para todas as regiões da cidade, fortalecendo o empreendedorismo local, gerando renda e oportunidades para quem quer começar ou crescer com autonomia e inovação”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Sobre a ADE SAMPA

A Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE SAMPA) promove políticas públicas que contribuem para a redução de desigualdades econômicas, aumentando a competitividade e fomentando a geração de emprego e renda na cidade de EsSão Paulo. Os programas e ações da ADE SAMPA atuam nas temáticas de empreendedorismo, inovação, tecnologia e sustentabilidade. A Agência oferece pré-aceleração e aceleração de negócios, atendimento personalizado para microempreendedores, especialmente das periferias, suporte às cadeias produtivas rurais e têxteis, capacitações empreendedoras, infraestrutura para espaços de trabalho colaborativo gratuitos, estúdios para gravações de podcasts e videocasts, além de orientações para obtenção de linhas de microcrédito, viabilizando o desenvolvimento econômico sustentável no município.