Curso de empreendedorismo grátis tem inscrições abertas

Desde 15 de janeiro, pessoas maiores de 16 anos que desejam abrir o próprio negócio ou que já são empreendedores terão acesso a uma nova oportunidade de capacitação. O curso gratuito Fábrica de Negócios, iniciativa da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, vai abrir 390 vagas distribuídas em diferentes regiões da cidade. As inscrições podem ser feitas até 02 de fevereiro pelo site adesampa.com.br/cursos.

Este é o primeiro período de inscrições do Fábrica de Negócios em 2025. Agora serão formadas 13 turmas presenciais, cada uma com capacidade para 30 pessoas. As aulas, com início em 10 de fevereiro, acontecerão nos espaços Teia Heliópolis, Centro, Cachoeirinha, Cidade Tiradentes, Vila Curuçá, Butantã, Vergueiro e Green Sampa, além da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Ao longo do ano, somando todas as edições, serão disponibilizadas 5.100 vagas.

Estruturado em seis oficinas, com duração de três semanas, o curso busca fortalecer o ecossistema empreendedor na cidade de São Paulo. A metodologia do Fábrica de Negócios abrange etapas de ideação, validação, modelagem de negócio e desenvolvimento do Mínimo Produto Viável (MVP). Além disso, serão realizadas aulas voltadas para precificação, marketing digital, vendas e pitch.

Ao final do curso, os concluintes que participarem de, no mínimo, 75% da carga horária serão certificados. Ainda após o término das aulas, será oferecido suporte e acompanhamento inicial ao empreendedor. Nesta fase, espera-se que cada participante desenvolva um roteiro de atendimento para canais online, uma página de venda online e a identidade visual das marcas.

Nos últimos cinco anos, mais de 1900 empreendedores já foram formados pela metodologia do Fábrica de Negócios, que busca proporcionar qualificação empreendedora e contribuir para a geração de emprego e renda na cidade.

Sobre a Ade Sampa

A Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa) promove políticas públicas que contribuem para a redução de desigualdades econômicas, aumentando a competitividade e fomentando a geração de emprego e renda na cidade de São Paulo. Os programas e ações da Ade Sampa atuam nas temáticas de empreendedorismo, inovação, tecnologia e sustentabilidade. A Agência oferece pré-aceleração e aceleração de negócios, atendimento personalizado para microempreendedores, especialmente das periferias, etc