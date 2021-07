Cuide dos calcanhares para evitar hiperqueratose

Andar muito descalço ou usar calçados inadequados, obesidade, doenças autoimunes, menopausa (climatério), alteração constante no clima… Esses são alguns fatores que podem provocar a Hiperqueratose Plantar. Calcanhares muito grossos, rachados ou com pele translúcida e branca não prejudicam apenas a estética dos pés, mas podem causar dor e, eventualmente, até apresentar sangramento.

Como evitar esse problema? Bem, cada caso é um caso, mas muitas vezes a situação pode ser resolvida pelo uso de cremes e produtos adequados, cuidados diários e acompanhamento. “Os pés nos sustentam diariamente, permitem que a gente trabalhe, faça tarefas diversas, caminhe, pratique esportes e atividades de lazer… Por isso é essencial cuidar deles com carinho e atenção”, aponta a podóloga Maria Celia Silva .

No caso da hiperqueratose, ela afirma que a maioria das situações é simples de resolver, com algumas sessões de podologia e acompanhamento com os produtos corretos. “Sem falar que, além de saudável, é muito agradável ter pés bonitos e bem cuidados”, pontua.

“A podóloga Maria Célia Silva atende com horário marcado e seguindo todos os procedimentos necessários em atendimentos de saúde”, explica a profissional Michelle Ceródio que, ao lado da sócia Rosemary Inoki dirige a Cut&Color.

É possível estabelecer pacotes que vão garantir o acompanhamento constante, com sessões periódicas para manter os pés sempre saudáveis

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. É possível agendar horário também pelo WhatsApp (11) 9 6443-6634.