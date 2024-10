Cuidado com os resíduos durante temporais

As agressões constantes ao meio ambiente e a ação humana que excede a capacidade de recuperação dos recursos naturais têm prejudicado a qualidade de vida no planeta. As mudanças climáticas e os eventos extremos delas resultantes estão cada vez mais comuns.

O temporal de 11 de outubro foi um exemplo disso. E agora, na cidade, começa a temporada de chuvas. Mas, todos nós podemos contribuir para amenizar os efeitos das águas, com algumas atitudes bem simples.

1. Atenção ao horário da coleta

Na cidade de São Paulo é permitido colocar os sacos de lixo na calçada somente duas horas antes de o caminhão passar. Desta forma evita-se que, em dias de chuva, os resíduos sejam arrastados para os bueiros e podendo levar à formação de pontos de alagamento, entupimento de bueiros e até mesmo poluição de rios e mares.

Isso vale tanto para a coleta de resíduos comuns e rejeitos – como restos de comida, sobras de varrição e poda de plantas, papel higiênico e outros lixos de banheiro, fraldas e absorventes, entre outros – e recicláveis.

Vale ressaltar, inclusive, que os recicláveis, geralmente, são muito leves e podem ser levados ainda mais facilmente pela chuva.

Por isso, é importante saber dia e horário em que cada uma das equipes – coleta seletiva e tradicional – passam em seu endereço. Esses serviços são prestados pela concessionária Ecourbis Ambiental, nas zonas sul e leste da cidade. No site da empresa, há uma ferramenta de fácil uso para checar a informação. Basta acessar https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html e digitar seu endereço ou CEP para conferir a programação da coleta.

Outro problema é que, ao colocar o lixo muito cedo nas calçadas, os sacos podem ser rasgados por animais ou mesmo pessoas em busca de materiais recicláveis para venda. Importante ainda pontuar que a colocação fora do horário dos sacos com resíduos domésticos, recicláveis ou não, pode gerar multa.

2. Planeje o descarte

Especialmente para quem mora em casa, é preciso realmente estar atento à previsão do tempo. Se houver expectativa de um forte temporal ou ventania, pondere se é realmente necessário colocar os resíduos para coleta naquele dia.

Em geral, as equipes de coleta tradicional de lixo passam três vezes por semana em cada endereço. A coleta seletiva mais uma ou duas vezes por semana.

Será que é mesmo necessário colocar os sacos na calçada a cada passagem das equipes de coletores, todas as vezes? Em caso de chuva forte ou ventania, é possível aguardar mais dois ou três dias.

Uma boa dica, aliás, é exercitar na família uma visão de redução na geração de resíduos. Diminuir o desperdício de comida, evitar que alimentos se estraguem, reduzir a compra de itens descartáveis, tudo isso pode diminuir a quantidade de materiais que serão “jogados fora” em casa. É possível ter apenas um saco de lixo comum por semana e outro de materiais recicláveis? Faça esse teste e tente evitar o descarte em dias com previsão de chuva.

3. Recorra aos PEVs também

Há uma maneira de garantir o descarte correto na cidade para além do hábito de colocar os sacos de lixo na calçada.

Existem contêineres espalhados em diferentes pontos de cada bairro onde é possível descartar material descartável. São verdes e tem o símbolo das três setas em formato de triângulo.

Ficam próximos a edifícios e também em pontos estratégicos próximos a praças, por exemplo. Nos ecopontos da cidade também há PEVs para recicláveis.

Nas Praças Nossa Senhora Aparecida e Cidade de Milão, na região de Vila Mariana, há também PEVs especiais para coleta de garrafas de vidro.

4. Acumular no quintal não

Essa é uma dica que vale para o ano todo, mas especialmente na época de chuvas ganha importância. Manter a casa organizada evita hábitos ruins como o consumo não consciente de itens supérfluos, a troca de produtos que ainda estão em bom estado e o armazenamento de coisas que poderiam ser doadas a entidades ou famílias carentes.

No quintal, garagem ou jardim, esteja seja sempre atento para não deixar acumular objetos que não têm utilidade. Além de deixar a área desorganizada e mais difícil de limpar, esse acúmulo pode trazer problemas como a proliferação de insetos e animais que transmitem doenças, inclusive podem servir de criadouro para o Aedes aegipty, mosquito vetor de dengue e outras viroses similares como zika e chikunguya.

Aproveite os dias secos, portanto, para fazer uma limpeza na casa, com foco nas áreas abertas. Itens que não são mais úteis devem ser doados se estiverem em bom estado ou separados para a coleta. Plástico, metal, vidro e papel podem ser encaminhados para a coleta seletiva, desde que estejam secos e limpos. Os demais itens vão para a coleta tradicional, de lixo comum.

Mas, atenção, se forem resíduos especiais merecem destino correto. Sobras de material de construção podem ser colocadas no lixo comum desde que em saco apropriado e resistente. Lixo eletrônico – incluindo pilhas e baterias – devem ser levados ao vendedor ou descartados em pontos existentes em parques, shopping centers e outros estabelecimentos comerciais. Há ainda os ecopontos, onde é possível descartar gratuitamente entulho no limite máximo de até 1 metro cúbico por dia. São mais de 100 na cidade e os endereços estão em prefeitura.sp.gov.br.

Remédios vencidos podem ser descartados nas farmácias ou em postos de saúde. Lâmpadas devem ser deixadas em estabelecimentos onde são vendidas.

5. Tudo bem ensacado

É fundamental prestar atenção ao processo de ensacar os resíduos domésticos. Há algumas orientações que ajudam a evitar problemas no momento da coleta:

– Remova o excesso dos líquidos presentes nos resíduos antes de acomodá-los no saco;

– Aproveite o saco de lixo, mas não o encha completamente para garantir que este seja fechado de forma definitiva;

– Para descarte de vidro quebrado ou outro tipo de material que apresente riscos, embale-os de maneira segura e identifique-os;

– Sempre que possível, utilize sacos de cores diferentes para identificar o tipo de resíduo: preto ou cinza para o lixo comum domiciliar e sacolinhas verdes, sacos azuis ou transparentes para materiais recicláveis.

No caso dos recicláveis, aliás, sempre que possível, retire os resíduos e sobras antes de colocar no saco. Uma boa dica é enxaguar enquanto lava a louça, evitando o gasto de água.

Amasse ou prense os objetos de plástico, embalagens longa vida e metal para facilitar o armazenamento. Esse processo ainda garante que os recicláveis ocupem menos espaço no saco destinado a eles, que ficará mais pesado.

Não use sacos de material muito frágil e nem exagere no peso ou volume, para que não arrebente no momento da coleta. Não use também caixas de papelão para armazenar os resíduos, pois elas podem desmanchar com a chuva

6. Respeite as equipes de coleta

A atenção ao horário da coleta e o armazenamento correto dos resíduos são os dois principais fatores de respeito às equipes de coleta.

Mas, é também muito importante estar atento ao trabalho dos coletores, seja de resíduos comuns ou recicláveis, para que haja fluidez no trânsito e o processo todo possa ser agilizado.

Na época das chuvas, quando o tráfego costuma ficar mais intenso, esse respeito ganha importância extra.

Assim, mantenha os sacos de lixo em local visível, não deixe animais bravos soltos que possam atrapalhar o trabalho das equipes e, quando estiver dirigindo, não buzine nem faça manobras perigosas.

Mude seu trajeto ou aguarde com paciência o trabalho das equipes que garantem a limpeza urbana e a remoção periódica dos resíduos gerados na casa de cada um de nós.