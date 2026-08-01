Cruz Vermelha São Paulo ajuda refugiados

Manter o contato com a família é um dos principais desafios enfrentados por pessoas que deixam seus países em razão de guerras, conflitos, desastres ou crises humanitárias. Para apoiar essas pessoas, a Cruz Vermelha São Paulo disponibiliza o Programa de Restabelecimento de Laços Familiares (RLF), um serviço gratuito que ajuda migrantes e refugiados a prevenir a separação familiar, restabelecer e manter o contato entre familiares e apoiar a busca por pessoas desaparecidas nesses contextos.

Em 2025, o programa realizou 2,7 mil atendimentos, promoveu mais de 100 ações externas junto a 29 serviços e organizações parceiras que atendem a população migrante e refugiada no estado de São Paulo, com os quais a CVSP mantém atuação recorrente, além de ter distribuído 2,3 mil chips de telefonia com internet, em parceria com a Surf Telecom.

Mais do que garantir conectividade, os chips permitem que migrantes e refugiados mantenham contato com familiares, acompanhem processos de regularização migratória, busquem oportunidades de trabalho, acessem serviços de saúde e fortaleçam sua integração no Brasil.

Levantamento do programa mostra que 74% dos beneficiários não possuem fonte de renda, o que reforça a importância da iniciativa para um público em situação de vulnerabilidade. Além disso, a distribuição dos chips amplia o acesso aos demais serviços oferecidos pelo Programa de Restabelecimento de Laços Familiares.

As ações beneficiaram pessoas de mais de 50 nacionalidades, entre elas Angola, Bolívia, Afeganistão, Marrocos, Haiti e Congo-Brazzaville.

Outro eixo de atuação do programa é a busca por pessoas desaparecidas em decorrência de conflitos, desastres e migração internacional. Em 2025, o RLF contabilizou 56 buscas em andamento e 13 buscas encerradas, apoiando famílias na localização de parentes e no restabelecimento do contato quando ele é interrompido por essas situações.

O programa também oferece chamadas telefônicas internacionais, orientação às famílias e outras ações voltadas ao restabelecimento e à manutenção dos laços familiares. A iniciativa busca garantir que pessoas em situação de deslocamento forçado preservem seus vínculos familiares e tenham acesso à comunicação durante o processo de reconstrução de suas vidas.

“O restabelecimento do contato entre familiares representa muito mais do que comunicação. É uma forma de preservar vínculos, oferecer segurança e contribuir para que pessoas migrantes e refugiadas reconstruam suas vidas com dignidade”, afirma Giovanna Pedroni, coordenadora do Programa de Restabelecimento de Laços Familiares da Cruz Vermelha São Paulo.

O serviço é gratuito e está disponível para migrantes e refugiados que necessitem de apoio para localizar familiares ou retomar o contato interrompido em razão de conflitos, desastres ou migração internacional. Pessoas que precisem do serviço podem entrar em contato pelo e-mail rlf@cruzvermelhasp.org.br.

Sobre a Cruz Vermelha São Paulo

Fundada em 1912, a Cruz Vermelha São Paulo integra o maior movimento humanitário do mundo e atua em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade social, desastres e emergências. A instituição desenvolve ações nas áreas de saúde, educação, assistência social e ajuda humanitária, apoiando organizações sociais e comunidades em todo o estado.