CRPics Bosque da Saúde inicia novo Grupo do Sono

Criado há dois anos, o Grupo do Sono no Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPics) Bosque da Saúde, equipamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), terá uma nova edição neste mês de maio. Serão quatro encontros nos dias 8, 15, 22 e 29, com o objetivo de levar orientações para aqueles que enfrentam dificuldades para dormir ou sofrem com a insônia.

A ausência de sono reparador pode impactar o metabolismo, elevando riscos de ganho de peso e resistência à insulina, afetar a imunidade, expor a riscos cardíacos, cerebrais e aspectos psicológicos, como aumento de ansiedade, irritabilidade e até depressão, além de comprometer as relações sociais.

Coordenado por médicos e fisioterapeuta, o grupo do sono é aberto ao público. Um dos idealizadores do projeto, o médico acupunturista Iran Freire Cavalcanti, explica que nos encontros os participantes aprendem sobre higiene do sono, técnicas de relaxamento e outros recursos, como a terapia cognitiva comportamental, em um ambiente com aula expositiva e roda de conversa.

A chamada “higiene do sono”, abordada no grupo, consiste na adoção de hábitos saudáveis, especialmente antes de dormir, que são cruciais para um sono reparador. Entre eles, manter horários regulares para dormir, mesmo aos finais de semana, e condicionar a mente para o descanso, diminuindo o uso de aparelhos eletrônicos e optando por atividades relaxantes, como meditação e leitura.

A prática de atividade física, essencial para a saúde como um todo, também ajuda a garantir um bom sono. Outra indicação é evitar consumo de bebidas com cafeínas, cigarros e bebidas alcóolicas pelo menos quatro horas antes de dormir. Sonecas devem se limitar no máximo por 30 minutos e de preferência sempre no mesmo horário, e a última refeição, leve, deve acontecer de 2 a 3 horas antes de ir para cama.

O grupo do sono do CRPics Bosque da Saúde é aberto ao público com inscrições por manifestação de interesse. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 5237-8578 ou enviando mensagem para o WhatsApp com o mesmo número. A inscrição está condicionada à existência de vaga.

Já para acesso às consultas para acupuntura e homeopatia no CRPics, é necessário ter encaminhamento pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde.