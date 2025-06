Crianças da zona sul têm educação ambiental

As áreas das represas Billings e Guarapiranga, na Zona Sul da capital, sediarão uma iniciativa pedagógica focada no público infantil para o plantio e cuidado de bosques, promovida pelo Programa Mananciais. A ação, Projeto das

Miniflorestas, é fruto de um acordo entre a Prefeitura e a ONG Formigas-de-Embaúba, que será conduzido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

A plantação dos arvoredos trará mais áreas verdes para o município, com o objetivo de sensibilizar as novas gerações quanto à urgência da regeneração de ecossistemas e mitigação das mudanças climáticas.

O cronograma de trabalho teve início com as visitas que as equipes fizeram em diversas regiões em que o Programa Mananciais atua. Na represa Billings foram vistoriados Cantinho do Céu, Pabreu e Jardim Apurá e na Guarapiranga, Jardim Ângela, Vila do Sol, Vila Nordestina e Chácara Flórida.

Os próximos passos serão reuniões que estabelecerão quais destes espaços serão selecionados para receber as miniflorestas.

Essas áreas são importantes na educação ambiental porque ensinam, na prática, a relação entre os seres humanos e a natureza. Para as crianças, essa experiência direta com a terra e as plantas cria um vínculo afetivo com o meio ambiente, o que pode resultar em hábitos mais sustentáveis no futuro.