Creci volta a considerar sede em imóvel na Av. Indianópolis

Já são dez anos desde que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo – o Creci/SP – comprou um imóvel histórico na Avenida Indianópolis para transformá-lo em sua sede própria. A busca por um imóvel havia começado dois anos antes para substituir a sede localizada na Avenida Pamplona, travessa da Paulista, e culminou com a compra de um prédio que desde a década de 1940 foi ocupado por um Laboratório Ótico, a DF Vasconcelos.

No entanto, até hoje o imóvel parece abandonado. Não houve a prometida reforma e o Creci continua divulgando como endereço de sua sede o escritório na Avenida Pamplona.

Quase três anos atrás, o Creci tentou vender o imóvel. Abriu concorrência, mas não houve interessados. Na época, questionado pelo jornal SP Zona Sul, o Conselho respondeu que o imóvel não se mostrou adequado para abrigar a sede, especialmente por restrições impostas pelo Plano Diretor da Cidade. Vale lembrar que o Planalto Paulista é um bairro estritamente residencial, com exceções para algumas atividades de escritório na própria Avenida Indianópolis.

O fracasso da tentativa de venda do imóvel que nunca foi transformado em sede, entretanto, fez o Creci reconsiderar a ideia. “Em melhor análise, a decisão foi a de trabalhar na reforma das instalações. Expandimos o uso e, hoje, inúmeras atividades concentram-se no local”, informou o órgão, essa semana, ao jornal SP Zona Sul.

A compra do imóvel antigo e de localização no mínimo questionável para um escritório que pretendia ter auditório e atrair corretores para eventos chegou a ser motivo de questionamento pelo Tribunal de Contas da União, por sua inadequação e por ter sido feita sem licitação. “Temos em andamento análise do projeto por parte da prefeitura, que esperamos seja aprovada, pois tudo foi elaborado conforme a legislação atual. A aquisição foi feita de forma clara e transparente: mais de 300 imóveis foram analisados, publicamos inúmeros editais antes da aquisição. Além disso, havia previsão legal para aquisição por dispensa de licitação”, defende o órgão.

“O uso será para os fins previstos: não houve nenhuma alteração. Importante frisar que o imóvel nunca esteve abandonado. Tem, sim, um aspecto antigo e sem uma manutenção visual, o que deverá ser modificado tão logo o projeto seja aprovado.