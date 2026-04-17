Coworking gratuito na região do Paraíso completa dois anos

O Teia Vergueiro completa dois anos neste sábado (11) com mais de 14 mil acessos, inúmeros empreendedores antendidos e negócios impulsionados. O espaço colaborativo e gratuito é uma iniciativa da Prefeitura para oferecer infraestrutura completa a micro e pequenos empresários paulistanos.

Desde abril de 2024, quando foi inaugurado, o coworking já recebeu mais de 14,8 mil acessos. Além de estações de trabalho, computadores, Wi-Fi e salas de reunião, o TEIA possui atividades sobre os mais diversos assuntos sobre negócios e carreiras, com cursos, palestras e oficinas. O espaço é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e operado ADE SAMPA.

Para quem busca produzir conteúdos em áudio e vídeo, o TEIA também conta com o Sampa Cast. O estúdio possui infraestrutura profissional, ambiente preparado para gravações e equipe técnica especializada para a produção de podcasts, videocasts, entrevistas e aulas.

“Mais um ano de um espaço fundamental aos empreendedores paulistanos. Somente aqueles que estão começando seus negócios sabem da importância de um lugar para desenvolver seus planos e seus trabalhos. Espaços como o TEIA mostram o compromisso da Prefeitura de São Paulo em apoiar e desenvolver negócios independente de seu tamanho”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

O TEIA Vergueiro pode ser utilizado de terça a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 18h, por meio de agendamento, no site https://adesampa.com.br/teia/

Atendimento financeiro

Moradores e microempreendedores interessados em planejar melhor o uso do dinheiro ou entender caminhos possíveis para reduzir dívidas podem participar de uma nova edição da Academia de Finanças, iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Nos dias 24 e 25 de abril e 08 de maio, serão oferecidas consultorias individuais e gratuitas, conduzidas por planejadores financeiros certificados pela Planejar, nos TEIAs (espaços de trabalho colaborativos). Na zona sul, a orientação acontece no Teia Vergueiro e também em Santo Amaro e Heliópolis. A mesma programação está prevista para as unidades Cidade Tiradentes, Cachoeirinha e Itaquera.

A iniciativa acontece em um momento em que 70% das famílias na cidade de São Paulo estão endividadas, sendo que 20,4% estão com contas atrasadas, segundo dados de fevereiro de 2026 da FecomercioSP. De acordo com o Serasa, em 2026, 42% dos brasileiros se declaram inadimplentes. Dívidas com bancos e financeiras estão no topo, com 47%, e tem crescido a parcela de pessoas endividadas com mais de 60 anos e de mulheres, que passaram a ser maioria entre os inadimplentes.