Corrida da Associação Primeiro Passo será em agosto na Vila Mariana

No Brasil, cerca de 4 mil crianças nascem a cada ano com Pé Torto Congênito. A deformidade envolve alterações em músculos, tendões, ligamentos, ossos, vasos e nervos. Sua incidência varia de acordo com a etnia: há um caso para cada 1.000 nascidos vivos brancos, e até 6,8 casos por 1.000 entre polinésios. O sexo masculino é duas vezes mais afetado que o feminino.

Com o objetivo de ampliar a conscientização das famílias sobre o tratamento precoce e celebrar os 25 anos do Método Ponseti no Brasil — técnica reconhecida mundialmente como padrão ouro no tratamento do Pé Torto Congênito — a Associação Primeiro Passo realiza, no próximo dia 17 de agosto, a 4ª Corrida da Associação, reunindo crianças, famílias e apoiadores da causa.

O tema da edição deste ano é “Acolher, respeitar e orientar são os primeiros passos” e reflete a essência do trabalho da associação ao longo de seus 15 anos de atividade. Acolher significa estar presente desde o diagnóstico, escutar e oferecer suporte às famílias. Respeitar é reconhecer cada história, cada tempo e cada caminho percorrido, sem julgamentos. Orientar é garantir o acesso à informação de qualidade, com base no tratamento adequado por meio do Método Ponseti. Essa tríade representa os pilares que norteiam o atendimento da associação e inspira a mobilização de centenas de famílias em torno da causa.

O evento acontece na rua Borges Lagoa, 1209, Vila Clementino, em São Paulo, das 10h às 16h, com uma programação diversificada e acessível para todas as idades, que inclui recreação, brinquedos, contação de histórias, apresentações de talentos, palestras e opções de alimentação no local.

Voltado a famílias de crianças com ou sem Pé Torto Congênito, profissionais da saúde, apoiadores e à sociedade civil em geral, o evento promove um espaço de acolhimento, troca de experiências, acesso à informação e fortalecimento da rede de apoio ao tratamento.

“É um dia para emocionar, reunir e celebrar cada pequeno grande passo no tratamento do Pé Torto Congênito. Estaremos juntos em prol do diagnóstico precoce e da superação dos desafios. É também o momento do abraço apertado em pessoas com quem muitas vezes só conversamos pelas redes sociais, e a chance de se emocionar ao ver crianças com e sem pé torto correndo e brincando igualmente. Isso mostra suas capacidades e a possibilidade de uma vida normal com o tratamento correto. A mobilização contagia”, afirma Franciela Fernandes, presidente da Associação Primeiro Passo.

Como participar

Para participar da corrida, é necessário adquirir o kit do evento, que inclui sacola, camiseta e squeeze personalizado. Os valores são:

• R$ 65 (kit adulto)

• R$ 55 (kit infantil)

A compra pode ser feita via PIX para o CNPJ 12.950.014/0001-55 ou por transferência bancária (Agência 0285, Conta Corrente 14.422-6).

Após o pagamento, é essencial entrar em contato com a Associação para informar o tamanho da camiseta.

Mais informações: @associacaoprimeiropasso

Acolhimento às famílias

Há 15 anos, a Associação Primeiro Passo atua no suporte e orientação de famílias de crianças com Pé Torto Congênito, promovendo a detecção precoce da condição e facilitando o acesso a centros de tratamento no Brasil e no exterior.

Reconhecida pela Ponseti International Association (PIA), a entidade realiza encontros, eventos e ações de mobilização. Entre os destaques: Caminhada dos Pezinhos (2015), Corrida dos Pezinhos (2016), Erradicando o Pé Torto no Brasil (2017), Corrida e Caminhada no Parque das Bicicletas (2019), Corrida no Circo Patati Patatá (2023) e a edição de 2024, na Vila Clementino.

“As famílias chegam muito sensibilizadas. Nós, que já passamos por isso, sabemos exatamente o que estão sentindo. Ter acolhimento e orientação correta faz toda a diferença antes, durante e depois do tratamento”, afirma Eurides Santana do Amaral, responsável pelo atendimento às famílias nos grupos de WhatsApp da Associação.

Hoje, mais de 30 mil famílias acompanham páginas e grupos voltados ao tratamento do Pé Torto Congênito.

Banco de Órteses

A Associação mantém um Banco de Órteses que já beneficiou mais de 500 famílias, oferecendo dispositivos a baixo custo para quem não pode adquirir uma órtese nova.

I atendimento é feito mediante agendamento pelo WhatsApp: (11) 97060-3057.

Durante o evento, será possível doar órteses usadas, contribuindo para a continuidade do tratamento de outras crianças.

25 anos do Método Ponseti no Brasil

Criado há mais de 70 anos pelo ortopedista espanhol Dr. Ignacio Ponseti, o método que leva seu nome transformou a realidade do Pé Torto Congênito no mundo. No Brasil, sua implementação teve início há 25 anos, sendo hoje reconhecido como o tratamento mais eficaz.

A técnica é baseada em manipulações seriadas, aplicação de gessos, tenotomia e uso prolongado de órtese, permitindo o desenvolvimento motor e funcional adequado da criança.

Programa Erradicando o Pé Torto

Desde 2016, o programa Erradicando o Pé Torto, uma iniciativa da Ponseti Brasil em parceria com o Rotary Internacional, tem promovido a capacitação de médicos para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os resultados do programa têm sido apresentados em eventos regionais realizados em Recife, Belém, Porto Alegre e Rio de Janeiro, reunindo clínicas e profissionais de todas as regiões do país.

Atualmente, o Brasil conta com 90 clínicas Ponseti que atendem pelo SUS e mais de 200 médicos capacitados para aplicar corretamente a técnica no tratamento do Pé Torto Congênito.

SERVIÇO:

4ª Corrida da Associação Primeiro Passo

Data: 17 de agosto de 2024

Horário: das 10h às 16h

Local: Rua Borges Lagoa, 1209 – Vila Clementino (próximo ao Metrô AACD – Linha Lilás)

Classificação etária: Livre

E-mail: associacaoprimeiropassosp@gmail.com

Instagram: @associacaoprimeiropasso

Realização: Associação Primeiro Passo

Endereço da sede: Av. Santo Amaro, 1817 – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP