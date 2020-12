Corredor Jabaquara-Vergueiro ganha canteiros floridos

Gramas amendoim e esmeralda, e arbustos, como azaléias, dracenas, moréias e costelas de adão estão modificando a paisagem da cidade. É o projeto Florecidade, que a Prefeitura está desenvolvendo em vários bairros e agora está em implantação no corredor formado pelas vias Bernardino de Campos, Vergueiro, Domingos de Morais e Jabaquara, do Paraíso até a divisa com o Jabaquara, na região de São Judas.

O projeto utiliza o paisagismo para planejar um novo desenho da área urbana, com etapas de correção do solo, adubação, plantio de mudas, despraguejamento e poda de árvores”, disse Caroline Rodrigues, que coordena o FLOReCIDADE na Secretaria das Subprefeituras.

Ao reorganizar canteiros e praças, o projeto difere e complementa os serviços diários realizados pelas 32 Subprefeituras, que atuam para manter e conservar praças e áreas verdes com corte de grama, roçada e poda de árvores.

Já foram contempladas pelas ações de paisagismo as avenidas dos Bandeirantes, General Ataliba Leonel, Luiz Dumont Villares, Radial Leste, e Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello. Também recebem cuidados regularmente o canteiro central da avenida 23 de Maio, além das avenidas Salim Farah Maluf, República do Líbano, Praça Sebastião Jayme Pinto e Praça Felisberto Fernandes.

No total, já foram revitalizados 462 mil metros quadrados de 120 praças, canteiros centrais e remanescentes em grandes vias. Os trechos contemplados receberam ainda a readequação de mais de 28 mil metros quadrados de calçadas, onde foram plantadas mais de 744 mil mudas desde o início do projeto, em junho de 2019.

Na região da avenida Jabaquara, serão revitalizados quase 29 mil metros quadrados desde a esquina da Avenida Jabaquara com Alameda Piassanguaba até o encontro da Rua Bernardino de Campos com a Praça Oswaldo Cruz.