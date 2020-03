Coronavirus já circula e contagia em São Paulo, com 6 infectados

A irmã a a sobrinha do primeiro paciente detectado com coronavírus em São Paulo. Elas participaram do almoço que foi promovido na casa do empresário, que havia acabado de chegar da Itália e reuniu 30 pessoas em casa.

Apesar de o diagnóstico do empresário ter sido confirmado já no dia seguinte ao almoço, a Secretaria de Estado do Governo decidiu não isolar os familiares que mantiveram contato com o doente.

Até essa sexta, já há nove casos com resultado positivo para o novo coronavírus, incluindo uma menina de 13 anos que não apresenta nenhum sintoma mas teria feito o exame a pedido da escola, por ter voltado de viagem.

Os pacientes estão bem e em isolamento domiciliar, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

Dos seis casos, quatro foram adquiridos fora do país e um é assintomático – mas foi confirmado pelo Ministério da Saúde por apresentar elementos como o resultado positivo do exame, infecção provável na Itália e possibilidade de estar em período de incubação do vírus.

Os outros dois casos de pessoas que foram infectadas por contato com o viajante indicam que o vírus já circula em São Paulo.

Até quinta, 5, São Paulo registrou 182 casos suspeitos para coronavírus, com 159 descartados. Segundo a secretaria, considera-se caso suspeito:

– Paciente que viajou a uma área com transmissão local, apresenta febre e pelo menos um sintoma respiratório;

– Paciente que teve contato próximo com um caso suspeito ou confirmado para Covid-19 nos últimos 14 dias, e apresenta algum sintoma como febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal e coriza, por exemplo.

Fake news

O Governo do Estado criou um site específico para orientar a população sobre o tema e enfrentar a disseminação de fake news: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Nele, é possível encontrar explicações gerais e materiais para download, incluindo um Guia de Prevenção e uma relação de dúvidas frequentes, além de cartazes, vídeos e áudios de entrevistas com especialistas.