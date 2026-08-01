Contribuindo para um futuro mais eficiente, resiliente e ambientalmente responsável

A Ecourbis divulgou recentemente o seu Relatório de Sustentabilidade 2025, que traz um compilado das ações que a Concessionária desenvolve no dia a dia com o objetivo de contribuir para que a cidade de São Paulo seja ainda melhor. O documento está disponível no site www.ecourbis.com.br e, mais do que reunir resultados, ele traduz a forma como a empresa atua, as escolhas que orientam a sua estratégia e o compromisso contínuo com a transparência, responsabilidade socioambiental e excelência na prestação de serviços essenciais – coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos domiciliares e dos serviços de saúde – para quem mora, trabalha e visita a capital paulista.

Diariamente, a Ecourbis retira das ruas uma média de 7 mil toneladas de resíduos geradas nas casas das pessoas e em estabelecimentos da área da saúde, como hospitais, UBS’s e UPA’s, farmácias e laboratórios, entre outros, nas zonas sul e leste. No total, são atendidas 19 das 32 subprefeituras que existem na cidade, e o trabalho realizado tem como desdobramento contribuir de forma concreta para uma cidade cada vez mais sustentável e com melhor qualidade de vida para todos.

O Relatório de Sustentabilidade da Ecourbis mostra que a empresa tem avançado de forma consistente na consolidação desse papel. A universalização da coleta seletiva em todas as vias das 19 subprefeituras sob sua responsabilidade é um dos pontos destacados. Além de ter ampliado o acesso da população ao serviço, a cadeia da reciclagem foi fortalecida. Esse avanço reforça o compromisso da Concessionária com a economia circular e melhoria contínua dos serviços públicos.

Outro aspecto destacado no Relatório foi a implantação, na Vila Mariana, da coleta mecanizada com carga lateral, um modelo que combina inovação, segurança e eficiência. Neste modelo, foram instalados contêineres específicos para serem descarregados com a utilização de caminhões equipados com “braços mecânicos” que são acionados de forma remota, do interior da cabine. Vale ressaltar, ainda, que os caminhões são movidos a Gás Natural Veicular (GNV) ou biometano, combustíveis menos poluentes, portanto, mais sustentáveis. Além de beneficiar os moradores da região, que podem levar os sacos de lixo em qualquer dia e horário, a coleta mecanizada com carga lateral amplia significativamente a segurança dos trabalhadores, reduz o esforço físico nas operações e o risco de, em dias de chuva forte, os sacos serem carreados para bocas de lobo. O ambiente urbano, obviamente, fica muito mais organizado. Os contêineres são esvaziados pelos caminhões de carga lateral três vezes por semana, e, a cada 15 dias, os equipamentos são higienizados.

O documento divulgado pela Ecourbis mostra, ainda, os reconhecimentos que a Concessionária obteve a partir de sua preocupação e ações efetivas com foco nas agendas climática e ambiental. Um exemplo é a classificação em terceiro lugar no Prêmio SP Carbono Zero, criado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil). O projeto premiado foi “Desafios e Superação: De área degradada à sucessão ecológica”, iniciativa que evidenciou como técnicas ecológicas bem planejadas são aplicadas para restaurar o solo, recuperar a biodiversidade e reiniciar o ciclo natural rumo a maturidade florestal.

Outro reconhecimento, mas dessa vez em nível nacional, foi a inclusão da Concessionária como finalista do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), na categoria PEOS Eficiência Operacional. O projeto “Coleta de Resíduos de São Paulo com a Frota Mais Sustentável” abordou a substituição da frota de caminhões e carretas movidas a diesel por veículos elétricos e que utilizam GNV ou biometano. Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), o PNQS e uma das principais e mais respeitadas premiações do setor.

No âmbito institucional, além de intensificar a presença em eventos técnicos, fóruns e encontros setoriais, a Ecourbis promoveu a realização de benchmarks internacionais, que permitiram ampliar a visão estratégica e incorporar boas práticas globais aplicáveis à realidade da cidade de São Paulo.

No campo social, a Concessionária fortaleceu a atuação com as comunidades do entorno de suas unidades operacionais, com destaque na subprefeitura de São Mateus.

Uma iniciativa é o Plantio Legal, alinhada ao Programa São Paulo Mais Verde, que envolveu ações de plantio e educação ambiental. Para tanto, equipes da área de Educação Ambiental estiveram presentes em diversos locais na área de atuação da Concessionária, esclarecendo dúvidas das pessoas e doando mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, cultivadas no Viveiro EcoÍris. Outra ação para estreitar o relacionamento com as comunidades foi a criação do Bairro Legal, iniciativa voltada a conscientização ambiental, promoção da sustentabilidade e fortalecimento do vínculo com as famílias das regiões onde a Concessionária atua.

Na mensagem de abertura do Relatório de Sustentabilidade 2025, o diretor-presidente da Ecourbis, Ervino Nitz Filho, afirmou que “atuar na gestão de resíduos na cidade de São Paulo significa assumir, diariamente, um compromisso direto com o funcionamento urbano, a saúde pública e a sustentabilidade da metrópole.” Ele complementou, ainda, que “a Ecourbis seguirá evoluindo, com uma operação sólida, inovadora e alinhada às necessidades da cidade, contribuindo para um futuro mais eficiente, resiliente e ambientalmente responsável”.