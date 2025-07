Contribua para o fortalecimento da arte e da cultura na Zona Sul

Quem ama a arte e a cultura, ama também o patrimônio histórico e quer até mesmo contribuir para o fortalecimento do turismo na capital paulista. E há um caminho para desenvolver individualmente todas essas ações: tornar-se um “amigo” de importantes espaços históricos da região. Três tradicionais instituições da zona sul mantêm programas de apoio com benefícios aos seus participantes: Museu Lasar Segall, Museu do Ipiranga e Cinemateca. Saiba como funciona cada um e participe!

Lasar Segall

A Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall (ACAMLS) é a mais antiga em atuação na região. Existe desde a década de 1980 apoiando atividades desse igualmente tradicional espaço cultural local, um museu prestes a completar 60 anos. Em 1992 a Associação conseguiu registro, em caráter definitivo, no Conselho Nacional de Serviço Social.

Considerada fundamental para viabilizar projetos culturais e educativos do Museu Lasar Segall, por meio das contribuições regulares de seus sócios e das verbas obtidas junto a órgãos públicos e privados, a Associação tem entre seus fundadores figuras como Celso Lafer, Jorge da Cunha Lima, Roberto Schwarz, José E. Mindlin, Mauris Ilia Klabin Warchavchik, Ema J. Klabin, João Kon, Victor Civita, Aracy Amaral, Evelyn Berg Ioschpe e Olavo Setúbal.

Tornando-se Amigo do Museu, o associado terá benefícios como ingressos do cine segall, prioridade na inscrição em cursos, descontos na aquisição de gravuras e em publicações.

Visite o site mls.org.br e procure o link para “Seja um Amigo”. Informações também pelo telefone 2159 0400 ou email info@mls.gov.br.

Museu do Ipiranga

Diariamente, os visitantes do Museu do Ipiranga compartilham memórias que atravessam gerações: das brincadeiras nos jardins durante a infância e visitas escolares com som das tábuas de madeira sob os pés, às fotos de formatura e noivado nas escadarias do Museu.

Aos 130 anos, o Museu do Ipiranga segue como um espaço onde todos os tipos de histórias se encontram. Para celebrar as memórias aqui construídas e enriquecer as experiências da comunidade, foi criado o programa Amigos do Museu do Ipiranga — uma forma de transformar o afeto pelo Museu em apoio direto às atividades ali desenvolvidas.

Como amigo do Museu, você contribui com a realização de projetos expositivos, ações educativas, preservação de acervos, manutenção dos espaços, pesquisa e difusão de conhecimento.

São oferecidos seis diferentes planos de assinatura, com uma série de benefícios:

– Entrada gratuita e ilimitada no Museu do Ipiranga;

– Visitas mediadas às exposições com educadores;

– Convites para abertura de novas exposições;

– Descontos e sorteios de ingressos de parceiros culturais para sessões de cinema, peças de teatro, exposições, livros e muito mais!

Para conhecer os diferentes tipos de assinaturas e escolher a sua, acesse o site.

Cinemateca

A Cinemateca Brasileira vive um momento de renovação e reconstrução. Após um período de desafios, a instituição retomou suas atividades com o objetivo de se consolidar como referência na preservação e difusão do patrimônio audiovisual. E é possível fazer parte dessa transformação e apoiar a revitalização da Cinemateca. Com uma anuidade de R$ 130,00, você ajuda a preservar nossa memória cultural e ainda recebe benefícios exclusivos, como acesso a pré-estreias, participação em eventos especiais, vagas em cursos e descontos em instituições parceiras.

Cadastre-se na plataforma Evoé, parceira oficial da SAC, no link www.evoe.cc/parceiro/amigos-da-cinemateca/plano Dúvidas? Escreva para amigos@cinemateca.org.br