Consumo moderno gera desafios para o descarte correto de resíduos: saiba como agir

A sociedade moderna tem vários avanços em diferentes áreas: saúde, tecnologia, design, etc. Produtos que trazem conforto, facilitam o cotidiano, garantem higiene ou trazem benefícios ao corpo estão disponíveis para consumo. Por outro lado, trazem também desafios no que diz respeito ao processo industrial e ao descarte correto quando se transformam em resíduos.

A Ecourbis Ambiental, concessionária responsável pela coleta de resíduos comuns e também pela coleta seletiva nas zonas sul e leste da capital paulista, tem orientado os moradores sobre o encaminhamento correto de itens cujo uso está cada vez mais comum na sociedade e para os quais o consumidor precisa estar sempre atento.

Vale destacar que a limpeza urbana, o descarte correto de resíduos e a coleta seletiva de materiais recicláveis são responsabilidades compartilhadas entre cidadãos, poder público e empresas.

Confira as dicas da concessionária Ecourbis para o encaminhamento de produtos que são resultado de avanços tecnológicos importantes mas que, ao mesmo tempo, representam novos desafios para proteção ao meio ambiente.

Canetas emagrecedoras

No tratamento da obesidade, uma grande descoberta recente da indústria farmacêutica são as chamadas “canetas emagrecedoras”.

Fornecidas em embalagens injetáveis, com agulhas, as canetas como Ozempic, Saxenda e Mounjaro não podem ser descartadas no lixo comum ou reciclável. Além de conter vestígios dos líquidos farmacêuticos com poder contaminante, essas embalagens ainda têm as agulhas, que são material perfurocortante, podem rasgar as embalagens e causar ferimentos.

As canetas e suas agulhas devem ser descartadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou farmácias habilitadas em São Paulo. Para garantir a segurança em ambiente doméstico, retire a agulha, armazene-a em um frasco rígido (um pote de amaciante ou uma garrafa com tampa) antes do descarte.

Cápsulas de café expresso

É cada vez mais comum, tanto em casas quanto em escritórios, o consumo de cápsulas de café expresso. Mas, quem opta por esse tipo de produto acaba gerando muitos resíduos se não procurar a destinação correta do produto.

Não adianta encaminhar as cápsulas junto ao material reciclável na coleta seletiva porque ele será descartado como rejeito. Descartar junto ao lixo comum também não é ideal, porque é um volume que vai para aterros.

A atitude correta é ver junto ao fabricante das cápsulas como direcionar esse material após o uso. A maioria das marcas, na atualidade, tem programas de “logística reversa”, ou seja, elas recebem as cápsulas e fazem a separação da borra de café. Depois, o alumínio que as compõe é encaminhado para reciclagem.

Não é preciso lavar as cápsulas, mas mantenha em potes ou embalagens secas para evitar o mofo. Depois, veja junto à marca qual o encaminhamento. Algumas delas recebem em butiques e lojas em shopping centers, outras aceitam até mesmo por envio postal.

Long neck e outros tipos de vidro

Algumas embalagens têm se destacado pela praticidade e despertam a preferência do consumidor. É o caso das garrafinhas de vidro conhecidas como long neck. A reciclagem delas e de todos os tipos de vidro em São Paulo tem avançado por meio de parcerias entre poder público, empresas privadas e startups, focando na logística reversa para aumentar a taxa de reaproveitamento, que historicamente é baixa no Brasil.

Como o consumidor pode contribuir? O ideal é levar qualquer tipo de vidro até os Contêineres Amarelos (PEVs) instalados em praças e outros pontos de vias públicas. Na região de Vila Mariana e Saúde, tem PEVs como esse na Praça Cidade de Milão, na Avenida Ascendino Reis altura do número 1300, e na Praça Maria Margarida Baldy Araujo. No Jabaquara, as praças Nova América e Whitaker Penteado são exemplos de locais com esses contêineres amarelos. Para conferir a listagem completa, visite o site https://conteineres-pevs.ecourbis.com.br/

Também vale encaminhar embalagens de vidro em geral pela coleta seletiva, que atinge toda a cidade.

Isopor e outros tipos de plástico

Sempre que possível, ao fazer compras, evite aquelas bandejinhas de isopor ou embalagens de plástico fino e firme, como as que embalam frutas. Embora existam técnicas para reciclar esse tipo de plástico, elas ainda são caras e complexas.

De qualquer forma, na dúvida, encaminhe para a coleta seletiva. As cooperativas credenciadas pela Prefeitura vão selecionar os tipos de plástico com mais aceitação da industria de transformação. O mais importante, na verdade, é que o consumo do plástico seja reduzido no Brasil. Vale destacar que o país é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo.

O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, apresentado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA), apontou que em 2024, estima-se que 7,1 milhões de toneladas de resíduos secos tenham sido enviadas para a reciclagem no Brasil, O aumento de 5% na quantidade de resíduos enviados para a reciclagem, em relação ao ano anterior, reflete um aumento tanto da coleta via serviços públicosquanto da coleta informal. Esse aumento também foi observado nas quantidades de materiais coletados e destinados adequadamente via programas de logística reversa. O Panorama também mostrou que, em média, cada brasileiro descartou 384 kg de resíduos por ano, num total de 81,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos geradas no país.

Em casa, separe o lixo em dois: comum e o reciclável em outro. Nos dois casos, use sacos e sacolas de lixo reforçadas e amarre bem. A coleta seletiva de materiais recicláveis é um serviço prestado em todo o município. Basta separar as embalagens ou outros itens não só de plástico como também de papelão, alumínio, ferro ou vidro e colocar tudo em único saco. Aí, é só conferir o dia e horário que o caminhão da coleta seletiva passa em seu endereço e colocar o saco na calçada no máximo duas horas antes de a equipe chegar.

Já a coleta de lixo comum acontece em datas diferentes. Ao acessar o site www.ecourbis.com.br, procure a ferramenta “Horário de coleta”. Digitando o CEP ou endereço completo, serão informados os dias e horários de cada tipo de coleta – comum ou seletiva.