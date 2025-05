Consultas e exames da rede municipal de saúde serão confirmados por WhatsApp

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), passará a informar e confirmar, via WhatsApp, os agendamentos de consultas em especialidades e exames na rede pública municipal. O novo serviço vai agilizar o agendamento de consultas, exames e cirurgias e reduzir as faltas, melhorando a eficiência. Atualmente, 50% das pessoas não confirmam a presença e 25% nem sequer comparecem à consulta. Esse processo é feito hoje por telefone.

O serviço, que passa a funcionar na segunda-feira, 5 de maio, será oferecido pelo número (11) 98889-0156, identificado para os munícipes como Chat SP156 – Confirmação de agenda SUS. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), responsável pelas ferramentas do SP156.

Em seu celular, o munícipe receberá as informações referentes à consulta ou exame, como data, horário, especialidade, procedimento, unidade e endereço, seguidas do convite a selecionar uma das opções: “Para confirmar, clique em SIM.

Para cancelar e disponibilizar a vaga a outro cidadão, clique em NÃO.

Serviço deve aumentar confirmação por parte dos pacientes

De acordo com dados da SMS, cerca de nove milhões de pessoas usam a rede pública municipal em São Paulo. Por ano, cerca de 29 milhões de consultas e 81 milhões de exames são realizados. Com o serviço de confirmação via WhatsApp, os procedimentos regulados pela rede ganharão mais agilidade.

Para utilizar o serviço, os usuários do SUS da capital devem salvar o número (11) 98889-0156 na agenda do celular e, principalmente, manter seus dados cadastrais atualizados na rede municipal de saúde, incluindo CPF, telefone fixo e celular.

A atualização, que deve ser feita a cada seis meses ou sempre que houver alteração nas informações, pode ser realizada por meio do aplicativo Agenda Fácil ou presencialmente em qualquer unidade de saúde da rede municipal.

Para aqueles que não têm telefone ou WhatsApp, é essencial manter um número de contato para recados, seja na Unidade Básica de Saúde (UBS), em outro equipamento de saúde ou por meio da visita de um agente comunitário de saúde.

“Muitas vezes, a espera por um exame ou consulta se prolonga porque o paciente não é localizado”, explica Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde de São Paulo.

Segundo ele, as equipes realizam três tentativas de contato em dias e horários diferentes para encontrar o paciente e confirmar a presença no dia agendado.

A manutenção dos dados cadastrais atualizados e de suma importância.