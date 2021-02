Conselho na Unifesp terá participação da sociedade: participe

A presença da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina – traz impactos na região da Vila Clementino desde sua criação, em 1936. A maioria deles positivos – além da proximidade para atendimento médico universal e gratuito no Hospital São Paulo e diversos ambulatórios, a universidade proporciona à comunidade participação em projetos e estudos com voluntariado, entre outras ações culturais e educativas.

Agora, a Universidade está abrindo inscrições para interessados em fazer parte do Conselho Estratégico Universidade-Sociedade (CEUS).

O órgão, de caráter consultivo, terá como finalidade o assessoramento do Conselho Universitário (Consu) e dos demais conselhos centrais da instituição, servindo como mais um espaço de diálogo institucionalizado entre a Universidade e a sociedade, em seus diversos segmentos, incluindo setor privado, público e terceiro setor. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março.

Composto por 60 conselheiros, o CEUS auxilia na proposição e no debate de temas de interesse local, nacional e internacional que orientem as ações de ensino, pesquisa e extensão da Unifesp, bem como nos programas e ações acadêmicas e nas metodologias de ensino inovadoras, tudo alinhado com as necessidades da sociedade brasileira. No rol de atuação do Conselho também está a colaboração com a avaliação do estudante egresso da Unifesp, a proposição de parcerias com movimentos sociais, órgãos de classe e entidades civis, além de parcerias público-privadas para investimentos estratégicos da Unifesp, incluindo novas infraestruturas e áreas de pesquisa.

O processo de seleção para o CEUS será composto de três etapas: inscrição da candidatura, habilitação e escolha pelo Consu. Interessados em fazer parte desse Conselho devem preencher cadastro disponível aqui!