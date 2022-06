Conheça Puiú, leão marinho veterana do Zoo

O Zoológico de São Paulo, que existe desde 1958 mas desde ano passado está sob gerenciamento de empresa privada. O Zoo paulistano tem trabalho de educação ambiental e também de preservação de espécies, com manutenção de animais que só sobrevivem em cativeiro.

Uma das atrações para quem for ao Parque é conhecer a Puiú, uma leão marinho que já tem 28 anos de idade. De acordo com o próprio Zoológico,que divulgou a Puiu em suas redes sociais, recentemente, a expectativa de vida para um leão marinho é de aproximadamente 25 anos.

Relatam ainda que a Puiú é condicionada a responder ao chamado de seu treinador, colaborando nos cuidados do dia a dia e nos exames clínicos diversos, tais como, avaliação da boca, auscultação, palpação abdominal, entre outros 🙂

Puiú tem acesso a duas piscinas em seu recinto, uma com água salobra e outra de água doce e, em ambas, a qualidade da água é monitorada diariamente.

Ela recebe suplementação alimentar, ministrada juntamente com sua dieta, composta por alguns tipos de peixes, como merluza, sardinha e manjuba.

Na natureza, os leões-marinhos (Otaria flavescens) podem ser encontrados desde o litoral sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, até as praias rochosas do Peru, incluindo as ilhas que ocorrem no meio deste percurso.

Serviço

O Parque Zoológico de São Paulo fica na Avenida Miguel Stéfano, 4241 – Água Funda – Fones: (11) 5073-0811 / Fax: (11) 5058-0564. Ingressos pelo site do zoo.