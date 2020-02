Conheça os benefícios da natação para crianças

A natação é fortemente recomendada por especialistas como uma atividade esportiva de grandes ganhos para a saúde das crianças. Mesmo com poucos minutos de prática por semana, ela melhora o sistema respiratório e a saúde como um todo.

Além dos inúmeros benefícios para o corpo e mente, ela ajuda na sociabilização e desenvolvimento dos pequenos. Estimula a autoconfiança, ensina valores importantes como a empatia, a colaboração, e a solucionar dificuldades como a timidez com tranquilidade. Deixando de lado aparelhos eletrônicos, as crianças que praticam natação melhoram muito sua socialização com outras crianças, ajudando em seu desenvolvimento.

Natação: um esporte completo

*Melhora a respiração e previne doenças

Tanto para adultos, quanto na infância, a natação ajuda a fortalecer os músculos na parede torácica, dilatando os brônquios e mantendo o sistema respiratório saudável.

*Fortalece as articulações e os músculos

Trabalha todos os grupos musculares, melhorando a tonificação e a resistência.

*Melhora a circulação e a saúde do coração

A prática diminui a incidência de doenças cardiovasculares com o fortalecimento da musculatura do coração e melhora da circulação.

*Diminui a ansiedade e melhora o sono

Por ser uma atividade física, a natação libera endorfina, proporcionando relaxamento das crianças.

*Ajuda na socialização

Com a vivência em grupo, a natação infantil ajuda as crianças a socializarem e criarem novos vínculos de amizade.

Aulas de natação na Escola Vereda – Santo André, SP

A Escola Vereda, em Santo André, oferece o curso de natação infantil e para adultos, com um time dedicado ao desenvolvimento das melhores práticas do esporte. A infraestrutura conta com uma piscina semiolímpica, coberta e aquecida, com limite de estudante por raia, e vestiários feminino e masculino com chuveiros.

A Vereda tem horários disponíveis todos os dias, para estudantes e não estudantes da escola. Para realizar o curso, é necessário passar por um teste de nivelamento que deve ser agendado diretamente na secretaria. A Escola Vereda fica no endereço Rua Clélia, 161, Vila Pires, Santo André – SP, e os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Agende uma visita no site: www.escolavereda.com.br