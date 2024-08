Congonhas tem modificações na área de embarque para carros de aplicativo

O Aeroporto de Congonhas ampliou nesta semana as vagas para o embarque de passageiros em carros de aplicativo e criou uma nova setorização para facilitar o encontro entre motoristas e passageiros. As mudanças têm como objetivo dar mais agilidade e melhorar o fluxo viário local.

Ao solicitar uma viagem, o aplicativo mostrará o setor no qual o passageiro deverá aguardar a parada de seu veículo. Essa designação é feita automaticamente para distribuir os chamados de maneira uniforme entre todos os setores disponíveis. As seções A1 a A5 estão localizadas na primeira linha do meio-fio, na área coberta. Do B1 ao B3, as vagas ficam na faixa intermediária, semicoberta, e ocupam o lugar anteriormente destinados aos ônibus. O setor C1 está presente na área descoberta.

A mudança dos pontos de parada de parte dos ônibus permitiu a ampliação das vagas destinadas aos carros de aplicativos, que passaram de 39 para 52 locais para veículos, e a criação do novo setor B. Com as melhorias implementadas, haverá uma redução no tempo de permanência dos veículos no local e aumento da capacidade de embarque de passageiros.

O primeiro passo do projeto de melhoria do fluxo viário no Aeroporto de Congonhas ocorreu no último dia 11, com a inauguração de um bolsão exclusivo para motoristas de carros de aplicativo. O bolsão tem uma área total de 4.000 m² e capacidade para 145 vagas para veículos à espera de passageiros. Com ele, os motoristas não precisam mais circular pelas vias internas e externas do aeroporto enquanto aguardam uma nova chamada, o que já reduziu o impacto no trânsito local.

Nos primeiros 20 dias de operação, foram identificados alguns casos de uso indevido do local. Para melhorar a eficiência do sistema e a experiência do passageiro, estão sendo avaliadas, em conjunto com as empresas envolvidas, medidas para coibir tais abusos. Entre as possibilidades, está a cobrança de uma taxa aos motoristas que utilizarem o bolsão por tempo excessivo. Para entrar no bolsão, é necessário comprovar que o motorista está na fila virtual do aplicativo.

Além disso, a intenção da Aena é que as vagas de táxi fiquem concentradas no piso superior. Dessa forma, das atuais oito posições para táxis do piso inferior, sete também passariam a ser dedicadas a carros de aplicativos. Permaneceria no local uma vaga destinada a táxi acessível, adaptado para passageiros com necessidades especiais. Essa medida ainda depende de aprovação da Prefeitura de São Paulo. Caso aprovada, o total de vagas para carros de aplicativos no piso inferior subirá para 59.

Futura praça de integração

Para 2025, a Aena prevê uma segunda fase do projeto com a criação de uma praça para o embarque de passageiros em carros de aplicativos. Com cerca de 70 vagas de parada, o local ficará na cobertura do atual edifício garagem, com acesso facilitado logo após a saída do desembarque de voos. Para aumentar o conforto dos passageiros, serão criadas áreas comerciais e lounges de espera.

A entrada e a saída dos carros de aplicativos na praça serão feitas por dois novos viadutos de acesso, desviando esses veículos do tráfego das vias do aeroporto. As obras deverão ser iniciadas no segundo semestre deste ano.