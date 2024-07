Congonhas recebe título de aeroporto mais pontual do mundo

Os constantes investimentos e melhorias operacionais que a Aena Brasil tem feito, desde que assumiu o aeroporto de Congonhas (CGH), em outubro de 2023, já podem ser conferidos em diferentes índices. É o que mostra o mais recente relatório da Cirium, uma das principais consultorias do mercado de aviação do mundo, que aponta o aeródromo paulista como o mais pontual do mundo na categoria “aeroportos grandes”.

O Aeroporto de Congonhas atingiu a marca de 88,25% nas decolagens pontuais. “O compromisso da Aena é fazer de CGH um aeroporto de referência e classe mundial. Esses índices só são possíveis graças ao engajamento dos diferentes atores envolvidos, como as companhias aéreas, os órgãos de navegação aérea e regulatórios, e a todos que prestam serviços no aeroporto, a quem agradecemos a parceria”, reforça o diretor do aeroporto, Kleber Meira.

A Cirium classifica os aeroportos em quatro categorias, com base no número de assentos oferecidos nos voos de partida e no alcance dos voos.

Globais, 25 a 40 milhões de assentos, que atendem a pelo menos três regiões do mundo; grandes, 25 a 40 milhões de assentos, mas que não atendem a pelo menos três regiões; médios, 15 a 25 milhões de assentos; e pequenos, 5 a 15 milhões de assentos.

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países.

A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil.