Congonhas completa dois anos sob concessão e em obras

Há dois anos o Aeroporto de Congonhas passava a ser administrado pela operadora aeroportuária Aena, considerada a maior do país e do mundo. De acordo com a concessionária, as mudanças implementadas nesse período já são percebidas pelos 24 milhões de passageiros que passam anualmente pelo segundo aeroporto mais movimentado do país, e garante que muito mais ainda está por vir com as obras de ampliação e modernização em andamento.

Ao longo desses dois anos, Congonhas passou por uma ampla transformação em sua área comercial. Com espaços ampliados, novos restaurantes, lojas e salas VIP, o terminal paulistano ganhou em conforto, conveniência e modernidade. A área comercial total saltou de 5.300 m² para mais de 10.000 m², incluindo a inauguração de 3 salas VIPs e 2 novos restaurantes com amplas áreas de mesas, uma resposta direta à elevada procura dos passageiros por locais de refeição com assentos confortáveis.

Esse aumento foi possível graças ao melhor aproveitamento de espaços antes ociosos. Uma área de mais de 3.000 m² foi integrada ao píer da sala de embarque, onde foram inauguradas duas salas VIP de mais de 1.000 m² cada, além de um restaurante Vista Corona e uma loja Dufry Shopping. A Aena também promoveu a ampliação da sala de embarque remoto, que passou de 1.400 m² para 3.300 m², recebendo novos restaurantes, cafés, farmácia e serviços de beleza e bem-estar.

A reestruturação da área também permitiu uma reorganização dos espaços, com retrofit de diversos ambientes e retirada de quiosques para melhorar o fluxo de passageiros. A área pós canal de inspeção foi inteiramente reformulada.

Nos próximos meses, a Aena continuará com novas intervenções. Uma das principais novidades será a implementação de uma futura praça pick-up destinada ao embarque de carros por aplicativos, que proporcionará uma nova jornada de desembarque. A área de mais de 9.000 m², localizada na cobertura do Edifício Garagem, contará com ambientes ao ar livre e mais conforto e comodidade para a espera dos veículos de transporte. O espaço terá novas opções comerciais, incluindo restaurante, fast-food, cafeteria e uma área de hospitalidade voltada a serviços customizados para o passageiro premium. Além disso, a inauguração de um mercado na área do subsolo, próximo à futura saída do metrô, oferecerá conveniência e praticidade aos passageiros que utilizam o transporte público.

Viário do entorno

Outra frente de destaque foi a reestruturação do acesso viário e do bolsão de aplicativos, que reduziu em cerca de 50% o congestionamento na área do subsolo e em 40% no térreo. A implantação de novas faixas de tráfego, 72 vagas de parada e melhorias de sinalização trouxeram mais fluidez e conforto para passageiros e motoristas. Congonhas também se tornou o primeiro aeroporto do país a operar com uma frota de ônibus elétricos.

As obras de ampliação e modernização seguem com a ampliação das atuais 12 para 19 pontes de embarque (fingers), mais de 70% dos usuários passarão a utilizar esse sistema. O embarque remoto será realizado no hangar tombado pelo Patrimônio Histórico, que passará por uma total restauração.

O novo terminal, previsto para junho de 2028, consolida a visão clara de transformar a experiência de viagem por meio de um ambiente mais fluido, funcional e acolhedor, com o dobro da área comercial e novos espaços para alimentação, serviços e hospitalidade.

Aa expansão abrirá oportunidades para marcas e operadores que queiram fazer parte dessa nova etapa do aeroporto. As concorrências para a comercialização dos novos espaços estão previstas para o início de 2026, marcando o início de uma nova geração de operações comerciais, ainda mais conectados ao perfil do passageiro e ao conceito de aeroporto como destino.

Com investimento total de R$ 2,4 bilhões, o novo Aeroporto de Congonhas será um espaço moderno, eficiente e sustentável, que reflete o propósito da Aena de colocar o passageiro no centro de todas as decisões e de transformar cada aeroporto em uma referência em experiência e hospitalidade.