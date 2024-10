Congonhas começa obras de ampliação e modernização

O Aeroporto de Congonhas iniciou as obras de duplicação da sala de embarque remoto, ampliação da sala embarque principal e reforma dos banheiros do terminal de passageiros. O início das obras ocorre no momento em que a gestão da Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, em Congonhas completou 1 ano, celebrado na última quinta-feira (17).

A atual sala de embarque remoto, localizada no piso térreo, passará dos atuais 1,4 mil m² para mais de 3,1 mil m² após a conclusão das obras. A inauguração do espaço ampliado está prevista até março do próximo ano. A área irá mais do que dobrar de tamanho, mas mantendo a mesma quantidade de portões de embarque, que passarão a ter um espaçamento maior entre eles. Com isso, os passageiros terão mais espaço para circulação e mais assentos enquanto aguardam seu voo.

Ampliação da sala de embarque remoto

No piso superior, já estão em andamento as obras para ampliação da sala de embarque principal. Será criada uma nova área de 3 mil m², o que representa um aumento de cerca de 30% em relação ao espaço existente atualmente. A primeira fase de entregas do espaço está prevista para o final de 2024 e início de 2025.

Ampliação da sala de embarque principal

Também já foram iniciadas as obras de reforma dos banheiros do terminal de passageiros, que ficarão mais modernos e agradáveis. As obras serão feitas de forma gradativa para não afetar a disponibilidade aos usuários. Neste momento, está andamento a reforma dos dois primeiros banheiros. A expectativa é que os 12 banheiros estejam revitalizados no primeiro trimestre de 2025.

Concessão

No primeiro ano de gestão da Aena no Aeroporto de Congonhas, a concessionária já implementou uma série de melhorias, com prioridade para a eficiência operacional e reforço de segurança de voos.

A empresa afirma que o esforço por modernização já vem sendo reconhecido por órgãos nacionais e internacionais. Com os investimentos na área de segurança, o aeródromo da capital paulista foi o primeiro do Brasil a receber nota A, a máxima possível, da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no Atestado de Capacidade Operacional (Acop) em Resposta a Emergência (REA). Em sete meses de gestão, Congonhas passou da nota C para A, ao atingir 96,1% de cumprimento dos requisitos regulatórios, garantindo mais segurança a todos os passageiros.

As várias intervenções na área operacional trouxeram diversos ganhos para os passageiros e companhias aéreas. A Aena assumiu Congonhas com índice de pontualidade de voos em torno de 65%. No primeiro ano de gestão da Aena, Congonhas já foi eleito por dois meses consecutivos, pela consultoria Cirium, o aeroporto mais pontual do mundo na categoria Grandes Aeroportos, com taxa de pontualidade acima de 86%. Outro indicador também bastante perceptível aos passageiros é a ocorrência de trocas de portão, que foi reduzida a menos da metade do que era praticado antes da assunção pela Aena.

Investimentos da área de mobilidade também melhoraram o conforto de quem chega ou parte do Aeroporto de Congonhas. Inaugurados no mês de julho, o novo bolsão e a nova área de embarque em carros de aplicativos ficaram muito mais eficientes e com melhor organização do trânsito viário local. Além de mais comodidade, as mudanças reduziram significativamente o tempo de espera do passageiro e o trânsito nas vias internas do aeroporto.

O conforto do passageiro também foi aprimorado com a oferta de mais opções de alimentação e compras no terminal. Em um ano, já foram inaugurados mais de dez pontos comerciais no Aeroporto de Congonhas, melhorando a experiência do passageiro ao proporcionar novas e variadas opções.

A Aena recebeu o Aeroporto de Congonhas com diversos problemas complexos e históricos, oriundos de anos de falta de investimentos e manutenção. Além das mudanças mais visíveis aos passageiros, a Aena realizou melhorias em sistemas e áreas operacionais. A repavimentação das pistas de taxiamento resolveu problemas recorrentes de afundamento que colocavam as aeronaves em risco. Além disso, foram feitas a pintura e a sinalização das áreas de manobras e estacionamento de aeronaves, investimentos em equipamentos de segurança, modernização de ônibus para transporte de passageiros e iluminação do terminal.