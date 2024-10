Confira as promessas do prefeito eleito

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) venceu o segundo turno das eleições em São Paulo, com quase 60% dos votos válidos contra Guilherme Boulos, do Psol.

Em campanha, prefeito apresentou propostas de campanha para o próximo mandato em diferentes áreas. Agora, cabe aos eleitores – que votaram ou não nele – acompanharem a gestão e o andamento dos projetos.

Confira abaixo a lista de algumas das principais promessas:

Mamãe tarifa zero

Ônibus de graça para a mãe levar e buscar sua criança na creche municipal.

Ampliação da quantidade de 10 para 50 Bases Comunitárias Móveis na periferia.

4 novos centros para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste.

Instalação de câmeras nas 1.500 escolas municipais, interligadas às outras 20 mil câmeras do Smart Sampa.

500 mil estudantes atendidos com ensino integral, com prioridade para a pré-escola e para o ciclo de alfabetização.

Entregaremos 10 CEUS para a população, totalizando 80 equipamentos na cidade até o final de 2028.

15 polos de contraturno escolar em bairros de maior vulnerabilidade. Cada polo atenderá alunos de até 10 escolas do entorno.

Nosso compromisso é dobrar a Faixa Azul chegando a 400 km em toda cidade

Central de atendimento que integra todos os serviços de saúde num só lugar e em cada região de São Paulo.

Programa de Integridade e Boa Governança nas Contratações Públicas (PIBP) – implementação e monitoramento.

Duas linhas de trem leve sob trilhos circulando por todo o Centro de São Paulo.

Extensão do transporte hidroviário Aquático SP para a represa Guarapiranga.

50% da frota dos ônibus municipais com zero emissão de carbono, até 2028.

5 unidades, uma em cada região da cidade, oferecendo atendimento multidisciplinar para adolescentes e jovens, com foco na saúde física e mental.

Centro de Referência para Pessoas Desaparecidas e com Perda de Contato Familiar.

Para oferecer apoio e assistência às mães de pessoas com deficiência, promovendo sua saúde, bem-estar e inclusão social.

600 novos postos de atendimento presencial da Central de Intermediação em Libras.

Histórico do prefeito reeleito

Ricardo Nunes assumiu a prefeitura da cidade de São Paulo ao ocupar a cadeira de prefeito após a morte de Bruno Covas (PSDB), que faleceu em 2021, vítima de câncer. O candidato do MDB, antes de ser prefeito, foi vereador entre 2013 e 2020.

Empresário, tornou-se bem sucedido no ramo de controle de pragas, com uma empresa especializada no ramo da desinfecção de navios nos portos do país. Foi fundador da Associação Brasileira das Empresas de Tratamento Fitossanitário (Abrafit) e diretor da Associação Empresarial da Região Sul de São Paulo (AESUL). Também foi presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo.

Como político na Câmara Municipal, se notabilizou ao presidir a comissão parlamentar de inquérito sobre sonegação de impostos, a CPI da Sonegação Tributária.

Também ficou conhecido por defender a anistia a templos religiosos e defender pautas conservadoras. É filiado ao MDB desde os 18 anos. Foi alçado a vice de Bruno de Covas quando José Luiz Datena desistiu do pleito.

Nunes tem sua base eleitoral na zona sul, na região do Grajaú. Seu vice é o ex-coronel da reserva da polícia militar e ex-presidente da Ceagesp, Ricardo de Mello Araújo.

Com 56 anos, Ricardo Nunes é casado e tem três filhos.