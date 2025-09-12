Conexão entre Vila Mariana e Penha é prometida para o ano que vem

Quando as obras de expansão da Linha 2 – Verde começaram, a promessa era de que a conexão entre Vila Mariana e o bairro da Penha estaria concluída até o final de 2025. Mas, como é comum, a previsão não vai se cumprir. Agora, o Governo do Estado projeta a inauguração do trecho para o ano que vem.

A Linha 2 foi inaugurada em 1991, no trecho Paraíso – Consolação, com início das operações das estações Ana Rosa e Clínicas no ano seguinte. Sumaré e Vila Madalena vieram em 1996 e só 10 anos depois viriam as estações Santos Imigrantes e Chácara Klabin, seguidas da Alto do Ipiranga (2007). Em 2010, três novas paradas: Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente.

Depois, foi preciso quase mais uma década para retomada das obras, com objetivo de chegar à Penha. Vale a pena considerar que, além de facilitar a conexão da zona sul com a zona leste, a chegada à estação Penha ainda deve diminuir a pressão sobre a linha 3 – Vermelha, atualmente saturada por ser aquela que garante acesso à zona leste da capital.

Expansão

Atualmente as obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô estão avançando com a descida da roda de corte da tuneladora Cora Coralina, o “tatuzão”, no canteiro da Estação Penha, na Zona Leste da capital. O procedimento é considerado um passo decisivo para a segunda fase de escavações, que fará a ligação entre a Penha até o túnel já executado no Complexo Rapadura.

A peça movimentada nesta segunda-feira tem 11,66 metros de diâmetro e 205 toneladas e foi movimentada por um guindaste de 750 toneladas.

“A operação representa um avanço significativo na expansão da Linha 2–Verde, promovendo conectividade entre bairros densamente povoados e o restante da malha metroviária”, afirmou o chefe do departamento de Operações Civis do

Metrô, Marcus Herani. “A expansão até a Penha vai acrescentar 320 mil passageiros por dia à linha, ampliando a capacidade do sistema. Além disso, trará uma redução significativa no tempo de deslocamento e da integração mais eficiente entre bairros da Zona Leste e o restante da cidade.”

Até 150 pessoas devem trabalhar diretamente na operação do “tatuzão” nesta nova etapa: engenheiros, mecânicos, técnicos, eletricistas e operadores.

Além da roda de corte, que se destaca sempre que rompe a parede na chegada a uma futura estação, a tuneladora é composta também pelo chamado “backup”, que é a estrutura de apoio, composta por esteiras para retirada de terra, câmara hiperbárica, sistema de ventilação e estrutura para a colocação das aduelas de concreto que revestem o túnel, entre outros acessórios.

Após concluir o primeiro trecho entre o Complexo Rapadura e o VSE Falchi Gianini, passando por estações como Vila Formosa, Anália Franco e Orfanato, a tuneladora iniciará agora a escavação no sentido Vila Prudente.

Com a descida da roda de corte e a posterior finalização da montagem, o “tatuzão” começará ainda em 2025 a escavar o novo trecho.

Enquanto isso, em outra frente de trabalho, as obras de ampliação do Pátio Tamanduateí, na Zona Sul da capital paulista, avançam e já alcançam 25% de execução, como informou a Agência SP. A área construída total será acrescida em aproximadamente 84%, passando dos atuais 7.273 m² para 13.373 m².

Entre as principais intervenções em andamento, destaque para a construção de cinco novos blocos operacionais, incluindo a nova oficina de trens A1, com 5.200 m², e a ampliação da oficina C1, com aproximadamente 790 m². Estão previstas também novas vias ferroviárias com quase 3 km de extensão, que garantirão a circulação e o estacionamento dos 22 novos trens que serão trazidos da China.

Linha 2 – Verde

A Linha 2-Verde chegará até a Penha, conectando-se com a Linha 3-Vermelha. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas serão beneficiadas com 8 novas estações: Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Giorgi,

Aricanduva e Penha. A expansão tornará a Linha 2-Verde a mais extensa do sistema com 23 quilômetros. Também vai diminuir os tempos de trajeto da população da Zona Leste e redistribuir o fluxo de passageiros de toda a rede sobre trilhos.