Condomínios podem aderir ao Smart Sampa

O programa de segurança Smart Sampa está sendo ampliado na capital. A partir deste mês, imagens de câmeras externas de condomínios residenciais começam a ser integradas ao sistema, considerado o maior de videomonitoramento da América Latina.

O pioneiro nessa nova etapa é o Edifício Outeiro dos Pássaros, localizado na Rua Presidente Antônio Cândido, no Alto da Lapa, zona oeste da capital. O condomínio irá compartilhar, de forma voluntária, as imagens de três câmeras posicionadas para vias públicas com a central de monitoramento do Smart Sampa. A adesão foi formalizada após o síndico do prédio manifestar interesse. A proposta passou por análise documental e verificação técnica dos equipamentos por parte da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), que aprovou o credenciamento.

Atualmente, o Smart Sampa já conta com 31,3 mil câmeras ativas instaladas em pontos estratégicos da cidade, 20 mil do próprio programa e outras 11,3 mil provenientes de parcerias com entes privados. Com a entrada de condomínios residenciais, é ampliada a capilaridade da vigilância urbana. A Prefeitura tem incentivado empresas, concessionárias e cidadãos a aderirem ao Chamamento Público do programa, desde que os equipamentos estejam voltados para áreas públicas. Outras 37 empresas já aderiram ao sistema. No caso dos condomínios, é necessário apresentar documentação como RG e CPF do síndico, CNPJ da unidade, convenção condominial e ata da última eleição de síndico, além de assinar um termo de cessão das imagens.

As câmeras do Smart Sampa já ajudaram na captura de 1473 foragidos, sendo 1153 somente neste ano. Também auxiliaram na prisão de 2754 criminosos em flagrante e na localização de 75 pessoas desaparecidas.O Smart Sampa é uma ferramenta inovadora que vem modernizando a política de segurança municipal, permitindo que criminosos condenados por estupro, assassinato, e até mesmo integrantes de facções criminosas e da máfia chinesa, que estavam circulando pela sociedade e colocando vidas em risco, fossem reconhecidos pelas câmeras e levados de volta ao sistema prisional.

O sistema utiliza algoritmos avançados capazes de gerar alertas inteligentes para identificar atos de intrusão, vandalismo e furto. A central de monitoramento do programa também está integrada a diversos órgãos públicos — como SAMU, CET, Polícia Militar e Polícia Civil —, garantindo respostas mais ágeis no atendimento à população.

Os interessados devem se inscrever no site smartsampa.prefeitura.sp.gov.br/