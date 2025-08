Concurso de fotos tem como tema Ibirapuera

O Parque Ibirapuera completa 71 anos no dia 21 de agosto, e mais uma vez, a celebração será feita junto com quem mais entende o valor desse lugar: seus frequentadores. A nova edição do Concurso de Fotografia do Ibira convida os visitantes a registrarem, por meio de um clique, aquilo que torna o parque tão especial.

Com o tema “O que te faz amar o Parque Ibirapuera?”, o concurso desafia os participantes a expressarem, em uma única imagem, o seu afeto pelo Ibira, seja pela natureza, arquitetura, monumentos, atividades culturais, esportes, momentos em família ou com amigos. A ideia é capturar o sentimento que transforma o parque em um espaço de conexão, lazer e memória.

Organizado pela Urbia, concessionária responsável pela gestão do parque, o concurso chega à sua 4ª edição premiando os três participantes mais votados no Instagram com prêmios especiais: 1º lugar – Câmera Canon EOS R7 com lente RF-S 18-150mm 2º lugar – iPhone 16 com 256 GB 3º lugar – iPad com 256 GB

Para participar, é simples:

Siga o perfil @ibirapueraoficial no Instagram

Poste, entre os dias 28/07/2025 e 08/08/2025, uma fotografia feita no parque, marcando a hashtag #concursoibira71

Deixe seu perfil aberto ao público

Preencha o formulário de inscrição.

As fotos inscritas passarão por uma curadoria inicial e as finalistas serão publicadas no perfil oficial do parque para votação popular. As três mais votadas serão premiadas e terão destaque nos canais de comunicação do Ibirapuera e nos totens físicos espalhados pelo parque.

O resultado será divulgado no dia 21 de agosto de 2025.

Consulte o regulamento completo e participe. Mostre, com seu olhar, tudo aquilo que te faz amar o Ibira.

Saiba mais aqui.