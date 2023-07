Concessionária do Ibirapuera deverá apresentar plano para combater erva de passarinho

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo realizou uma visita técnica ao Ibirapuera com o intuito de pactuar um cronograma para o manejo da vegetação que sofre com espécies parasitas neste e em outros cinco parques da capital.

Uma das maiores áreas verdes da cidade foi objeto de concessão à iniciativa privada para operação e manutenção dos serviços. Atualmente, a empresa que administra o parque é a Urbia Parks.

Engenheiras agrônomas que atuam no gabinete do conselheiro Domingos Dissei observaram a proliferação de parasitas nas árvores; a principal delas é a erva de passarinho.

A visita técnica contou com a presença de assessores dos gabinetes dos Conselheiros do TCMSP, técnicos da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, da SP Regula e da concessionária Urbia. Na ocasião, foi fechado um cronograma que inclui medidas para o controle da erva de passarinho e de outras pragas, evitando danos maiores como o corte das árvores que também são um patrimônio público e um prejuízo irreversível ao meio ambiente.

O plano de manejo da vegetação deve ser apresentado em outubro deste ano e está vinculado a um inventário do total de árvores presentes nos seis parques contemplados no contrato de concessão.

Sobre a Urbia

Criada em 2019, a Urbia Gestão de Parques ganhou quatro concessões especializadas na gestão de parques públicos da capital paulista e da região sul do país.

A primeira é a Urbia Gestão de Parques de São Paulo é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão dos seis parques paulistanos (Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado).

A empresa diz que se apoia no desenvolvimento sustentável, com o objetivo de conectar pessoas por meio do lazer, entretenimento e cultura, e proporcionar momentos de imersão e harmonia com a natureza.

Além destes, a Urbia também é responsável pela gestão dos Parques Horto Florestal e da Cantareira, ambos localizados na Zona Norte de São Paulo/SP; áreas de visitação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral (Cânions), situados em Cambará do Sul/RS; e das áreas de visitação do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR.