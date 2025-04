Comunidade pode melhorar limpeza urbana

Modificar o mundo, tornando-o mais inclusivo e sustentável, é possível? Conseguiremos conter os avanços da poluição, a degradação de ambientes naturais? Temos força suficiente para provocar transformações significativas em se tratando de preservação do planeta e qualidade de vida?

A resposta pode ser mais simples e próxima do que se imagina. Cuidar de seu próprio quintal, garantir hábitos corretos em nossa casa são as primeiras preocupações, que já trazem mudanças importantes. Depois, levar esse debate ao ambiente de trabalho, às escolas e faculdades, bem como à vizinhança são ações essenciais nos dias de hoje para que o engajamento represente mudanças sociais efetivas.

Em resumo, é agindo em nosso próprio bairro, conhecendo melhor a comunidade onde vivemos e entendendo nosso papel nesse “pequeno universo” que a prática de cidadania se consolida. Essa conscientização é fundamental, especialmente em um contexto urbano onde a geração de resíduos é alta.

A coleta seletiva e a reciclagem são exemplos de ações que podem ser facilmente adotadas pela população. Confira algumas dicas para fazer a diferença!

1. Participe da coleta seletiva

As mudanças de atitude precisam começar dentro de casa. O primeiro passo para uma coleta seletiva eficaz é saber quais materiais podem ser reciclados. Os principais itens que devem ser separados são:

– Papéis e Papelões: jornais, revistas, caixas de papelão (limpos e secos).

– Plásticos: garrafas PET, embalagens de produtos, sacolas plásticas.

– Vidros: garrafas e potes de vidro.

– Metais: latas de alumínio e aço.

Na medida do possível, remova resíduos desses itens, enxaguando-os na hora de lavar a louça ou passando um papel toalha. Evite colocar materiais contaminados, como embalagens sujas de alimentos, cinzas de cigarro, sobras da varrição doméstica ou lixo comum, pois isso pode comprometer todo o lote de reciclagem.

Crie um sistema de separação de resíduos em sua casa, bem simples. Lixo do banheiro, sobras de comida, cigarros, sujeira da varrição vão para o lixo comum. Os recicláveis – todos eles, sem necessidade de separação por tipo de material (vidros, papéis, metais e plástico) são colocados em uma caixa ou saco só. Se houver vidro quebrado, embale de forma protegida e etiquete para facilitar a identificação e proteger os coletores. Outra opção é levar os cacos para Pontos de Entrega Voluntária específicos para vidro – é fácil identificá-los: são amarelos e estão posicionados em mais de 300 pontos na cidade, em praças, canteiros centrais, pontos de grande circulação de pessoas.

Essas práticas não só ajudam na coleta seletiva, mas também educam os membros da família sobre a importância da reciclagem.

A coleta seletiva e a coleta de lixo comum são efetuadas pela concessionária Ecourbis Ambiental, nas zonas sul e leste da capital. Mas são serviços prestados por equipes e caminhões diferentes, em datas diferentes em cada rua. Para saber quando o serviço acontece onde mora, acesse o site ecourbis.com.br e confira o cronograma na aba “Horário da Coleta”, indicando o endereço ou CEP do local desejado.

Vale destacar que existem também pontos de entrega voluntária, onde você pode levar seus recicláveis. Os PEVs ficam em praças, nos ecopontos etc.

2. Descubra o seu bairro

Na cidade de São Paulo, há atualmente várias iniciativas de coletivos, ongs, escolas ou mesmo de moradores individuais que promovem a conscientização ambiental e fazem a diferença na limpeza urbana.

Há, por exemplo, hortas urbanas em praças e terrenos autorizados pela Prefeitura. Nesses ambientes, além do plantio de alimentos naturais sem agrotóxicos, em geral há também trabalho de compostagem, ou seja, onde é possível colocar sobras de alimentos sem tempero, para que se transformem em adubo.

Muitas dessas hortas aceitam sobras caseiras, como é o caso de uma que funciona ao lado da estação Vergueiro do Metrô, sobre o telhado do Centro Cultural São Paulo. Com quase 12 anos de existência, a horta ali é mantida por voluntários. Ou seja, ali é possível levar as sobras, conseguir adubo e também atuar como voluntário – eventual, em mutirões, ou fixo. Informações pelo instagram @horta_ccsp.

Também é possível descobrir praças a serem adotadas (por pessoas físicas e jurídicas) ou desenvolver projetos como de hortas comunitárias. Essas ações coletivas podem acontecer por parcerias entre moradores e comerciantes de cada bairro. Informe-se no site ou na subprefeitura de seu bairro.

3. Valorize o comércio local

A valorização do comércio local é importante por várias razões que se alinham aos objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fortalecer a economia regional permite que os recursos financeiros permaneçam na comunidade e sejam reinvestidos em negócios e serviços locais. Isso ajuda a criar empregos e a promover o crescimento econômico sustentável.

Além disso, o comércio local tende a ter um menor impacto ambiental, já que envolve a venda de itens e artigos produzidos na região, reduzindo a necessidade de transporte e, consequentemente, as emissões de carbono. Também promove a diversidade cultural e a identidade comunitária, pois produtores e prestadores de serviço vão refletir a cultura e as tradições da comunidade.

Dessa forma, os consumidores ajudam a construir comunidades mais coesas, onde as pessoas se conhecem e se apoiam mutuamente.

4. Incentive boas ações

Fique atento a campanhas de conscientização e eventos sobre sustentabilidade que ocorrem na região onde mora. Podem ser promovidas por grupos de moradores, associações, ONGs, escolas ou pelo poder público Sã comuns campanhas que incentivam a coleta seletiva e a reciclagem, como por exemplo campanhas de coleta de tampinhas plásticas ou anéis de metal das tampas de latinhas de alumínio. Participar dessas iniciativas é uma ótima maneira de se engajar e ainda conhecer pessoas que compartilham do mesmo interesse, sem falar que conscientizam um número cada vez maior de pessoas e trazem engajamento.

Se você trabalha em um escritório ou empresa, sugira a implementação de um programa de coleta seletiva, incentive colegas a evitar o plástico de uso único (como copos e mexedores descartáveis), bem como a impressão desnecessária, que gasta muito papel. Muitas empresas já estão adotando práticas sustentáveis, e sua iniciativa pode fazer a diferença.

Converse com amigos, familiares e vizinhos sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem. Compartilhar informações e experiências pode inspirar mais pessoas a se engajar na causa. Utilize as redes sociais para disseminar informações sobre sustentabilidade.

5. Atue em seu condomínio

Da mesma forma, quem mora em prédios pode disseminar ideias para reduzir a quantidade de resíduos geradas ali. Divulgar no prédio onde mora pontos de coleta de resíduos orgânicos para compostagem, pontos de coleta de lixo eletrônico e eventuais campanhas comunitárias de conscientização ambiental são ações simples e efetivas.

Outras ideias podem ser implantadas, como a colocação de caixas para coleta de baterias e pilhas para descarte correto ou de doações de produtos em bom estado (roupas, livros, brinquedos, eletroeletrônicos) para entidades do bairro.

É possível ainda pensar em cartazes ou até eventos envolvendo crianças para desenvolver consciência sobre descarte e acondicionamento corretos de resíduos, coleta seletiva e reciclagem.

Vale lembrar também que é possível solicitar à concessionária Ecourbis Ambiental a instalação de contêineres para material reciclável, seja em alguma área pública quanto para vilas, praças próximas a locais de grande circulação etc.

Os técnicos da concessionária vão avaliar a viabilidade (condições viárias e outros estudos de efetividade) e podem aprovar a instalação gratuita do contêiner. Depois, a concessionária também se responsabilizará pela coleta uma ou duas vezes por semana.

Cada contêiner tem capacidade para 1000 litros de material reciclável – papel, plástico, vidro e metais. A concessionária ainda se responsabiliza por eventuais manutenções. Há ainda consultorias gratuitas, que incluem orientações gerais sobre a implantação da coleta seletiva, treinamento de funcionários e palestras de conscientização para os moradores.

Para solicitar os contêineres e esse trabalho de orientação, acesse o site.