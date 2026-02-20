Como será o pagamento do IPTU 2026?

As notificações do IPTU 2026 estão sendo entregues à população, com data limite prevista para este 20 de fevereiro, em novo formato certificado com o Selo Municipal de Linguagem Simples, reconhecimento concedido a documentos que adotam comunicação clara, objetiva e acessível à população. A certificação é resultado de um trabalho conjunto entre o Laboratório de Inovação Pública (Lab11), da Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP), ligada às secretarias municipais de Gestão e da Fazenda.

A simplificação das informações de pagamento do IPTU, com orientações mais diretas sobre valores, prazos, opções de parcelamento, desconto para pagamento à vista e canais oficiais para emissão de parcelas foram os principais avanços destacados. A reorganização do conteúdo também facilita a compreensão do contribuinte e reduz dúvidas recorrentes sobre o imposto.

O novo formato também traz alertas de utilidade pública, como orientações para prevenção de golpes, e incentiva o uso de canais digitais.

Alterações no envio

Neste ano foram feitas alterações em relação ao envio das notificações de IPTU. Os contribuintes com valores a pagar do imposto recebem apenas o comunicado de lançamento, podendo optar pelo pagamento à vista (com 3% de desconto) ou pelo da primeira parcela. Aqueles que optaram pela opção parcelada não receberão um segundo boleto com as parcelas restantes, como nos anos anteriores: para gerar os códigos de pagamento das demais parcelas o contribuinte deverá acessar o Portal do IPTU.

Os imóveis isentos do pagamento não receberão notificação pelos Correios. Por conta de mais esta mudança, os moradores que quiserem consultar se têm valores a pagar devem acessar o Portal do IPTU e verificar a informação indicando o número de seu SQL (cadastro do imóvel). No caso dos proprietários de imóvel, a consulta pode ser feita também pelo sistema DUC, que vincula a propriedade ao CPF do contribuinte.

O envio das notificações impressas do IPTU 2026 teve início em 16 de janeiro. As notificações devem ser recebidas até dia 20 (confira o calendário aqui ). O vencimento da primeira parcela ou cota única dos contribuintes com imposto a pagar ocorre neste mês, exceto para aqueles que optaram o envio para administradoras, cujo vencimento será em março.

Cartão de crédito

Em 2026 os contribuintes também poderão efetuar o pagamento via cartão de crédito. No entanto, quem optar por essa modalidade deve ficar atento para a cobrança de Taxas de Serviço. O pagamento via cartão de crédito é realizado pela empresa Beyond Tecnologia, parceira do Banco do Brasil, e no comprovante de pagamento aparece a informação “Convênio Prefeitura de São Paulo.”

Não existe cobrança de taxa de serviço para quem optar pelas demais formas de pagamento do IPTU. Além das já tradicionais, desde 2025 os moradores de São Paulo podem utilizar novamente o sistema PIX para pagar o tributo. Para emitir a guia de pagamento com o código o contribuinte deve acessar exclusivamente o site https://iptu.prefeitura.sp.gov.br/login.

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo ressalta que não envia cobranças ou links para pagamentos de tributos por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Pagamento com PIX

Quem fizer essa opção deve ficar atento às orientações:

Emita a guia de pagamento pela página oficial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, aqui;

Como beneficiário do pagamento deve constar Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18);

A instituição emissora do QR Code deve ser o Banco Bradesco S/A.

O pagamento do IPTU 2026 poderá ser realizado nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking dos bancos conveniados (consulte aqui). Por esses canais on-line não há necessidade do documento impresso, basta a informação do número de cadastro do imóvel (que pode ser obtido nas notificações do IPTU).

O pagamento também poderá ser realizado nos guichês de caixa (é necessário o documento impresso) e nas lotéricas (neste caso, basta ter apenas o número de cadastro do imóvel, sem a necessidade de documento impresso).

Débito automático

O IPTU 2026 continua podendo ser pago por débito automático. Quem ainda não optou por esta modalidade deverá quitar a 1ª parcela pelos canais normais, mas poderá fazer essa escolha até a data de vencimento dessa parcela, sendo que a opção pelo débito automático passará a valer já a partir da 2ª parcela.