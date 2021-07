Como se proteger da inflação?

*Por: Renan Freitas



Basicamente, a inflação é um índice que representa o aumento dos preços de bens e serviços. O conceito envolve não apenas o aumento de itens específicos, mas o valor médio dos produtos de consumo em um determinado período de tempo.

Os cálculos da inflação são ponderados de acordo com o peso de cada item no orçamento familiar. Em outras palavras, não apenas a mudança no preço de cada mercadoria deve ser considerada, mas também a importância de cada mercadoria no consumo da população

De forma bem simples, seu dinheiro está perdendo valor a cada mês que passa.

E sinto te dizer que isso é inevitável, não temos como evitar sua perda de valor, mas tem uma forma de você se proteger.

Os maiores instrumentos de proteção do seu capital são os investimentos.

E existe um em específico que é extremamente seguro e feito para você evitar a desvalorização do seu patrimônio: Chama-se Tesouro IPCA+

Trata-se de um titulo público de renda fixa, que é atrelado diretamente ao índice que mede a inflação nos alimentos e itens de necessidade básica.

Esse título te garante uma rentabilidade acima da inflação no longo prazo.

Ou seja, mesmo se a inflação não parar de subir, o rendimento desse investimento será ainda maior.

Vale ressaltar que você só poderá retirar o valor investido na data do vencimento.

Ele está disponível em todas as corretoras de valores e o valor inicial para investir é menos que 100 reais.

Comece o quanto antes a cuidar melhor do seu dinheiro, com o aumento da inflação, fica cada vez mais caro não fazer nada ou deixar na poupança..

* Renan Freitas, CFEd®

(Certified Financial Educator)

