Como funcionam os equipamentos na virada do ano

Durante esse período de festas e férias escolares, há várias mudanças em horários de funcionamento e regras da cidade. O rodízio municipal, por exemplo está suspenso para veículos de passeio (automóveis) desde 22 de dezembro de 2025, e volta a vigorar na segunda, 12 de janeiro de 2026. Permanecem em vigor normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento.

A ciclofaixa de lazer já não funcionou no feriado de Natal e também estará suspensa no dia 1 de janeiro.

Os parques municipais fecharão três horas antes do habitual no dia 31 (véspera de Ano Novo) e abrirão três horas depois em 1 de janeiro. Em caso de dúvida, é possível consultar os horários no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

Os espaços administrados pelo Consórcio Borboletas, parques Trianon (Tenente Siqueira Campos) e Mário Covas, terão horários diferenciados – 31/12 – fechados; e 1º/01- abrem mais tarde, às 9h.

O parque Ibirapuera, administrado pela concessionária Urbia vai abrir, no dia 31/12 – 5h às 18h; 1º/01 – 8h às 22h

Também haverá alteração nos expedientes dos equipamentos municipais de Cultura, até 2 de janeiro, todos estarão fechados. E o atendimento será diferenciado em 3 e 4 de janeiro. Em caso de dúvidas, ligue 156, porque a retomada de alguns serviços também varia de acordo com o euqipamento.

Outros manterão o funcionamento, como as Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas em 31 de dezembro, e também em 1º de janeiro. Nas AMAs/UBSs a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação.

Os centros esportivos funcionarão normalmente no dia 31, nos horários habituais de final de semana e feriado. Em 1º de janeiro os Centros Esportivos estarão fechados. Estarão abertos o CERET, a Pista de Skate do Chuvisco e o Centro de Esportes Radicais nos horários habituais de feriado.

O programa Ruas Abertas funcionará normalmente em 1° e 4 de janeiro.

Transporte

A SPTrans preparou uma operação especial para o Réveillon. Os passageiros devem ficar atentos à gratuidade no dia 1º de janeiro, por conta do Domingão Tarifa Zero, além de mudanças estratégicas na frota e desvios de itinerários para a montagem da grande festa na Avenida Paulista.

Vale também destacar que o metrô está com funcionamento 24 horas de sábado para domingo nas Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha . Essa iniciativa atende à demanda de trabalhadores, turistas e frequentadores da vida noturna paulistana e será mantida todos os sábados até fevereiro de 2026,.