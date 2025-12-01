Como funcionam os contêineres azuis que foram instalados por toda a Vila Mariana?

Saúde, Vila Clementino, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Planalto Paulista, Vila Mariana, Moema… Em vários bairros da subprefeitura de Vila Mariana já foram colocados contêineres azuis para coleta domiciliar de resíduos. Muitos moradores foram surpreendidos pela novidade e ainda têm dúvidas sobre o funcionamento desses equipamentos.

Esse sistema de coleta mecanizada de resíduos domiciliares foi implantado na região da Subprefeitura de Vila Mariana em outubro pela Prefeitura de São Paulo, por intermédio da concessionária Ecourbis Ambiental e vai mudar a lógica de descarte e coleta de resíduos.

São 912 contêineres implantados de forma que nenhum deles ficará a mais de 60 metros da casa de qualquer morador. Oferecendo comodidade e segurança, o projeto inovador beneficiará mais de 31,7 mil moradores e 15,6 mil domicílios, abrangendo 73,9 quilômetros de vias da região.

E mais: os resíduos ali depositados serão removidos por caminhões de carga lateral, movidos a biometano — combustível sustentável produzido a partir do biogás gerado pela decomposição do lixo produzido por quase 7 milhões que residem nas zonas sul e leste da cidade e que é levado para o Aterro Sanitário CTL – Central de Tratamento de Resíduos Leste, gerenciado pela Ecourbis. São quase 7 mil toneladas de resíduos levadas para lá todos os dias..

O caminhão vai deixar de passar?

A primeira dúvida de muitos moradores está relacionada a datas e horários da coleta. Nesse sentido, é importante ressaltar que, por enquanto, a coleta tradicional está mantida, paralelamente ao novo formato. O caminhão tradicional e a equipe de profissionais – coletores e motoristas – continuam passando em todas as vias da região recolhendo os sacos de lixo deixados nas calçadas pela população. Em breve, entretanto, conforme a população se adaptar, será necessário levar os resíduos ensacados até os contêineres azuis, pois a equipe tradicional deixará de passar pelas vias onde estão instalados.

Os contêineres, vale ressaltar, são uma alternativa prática e inteligente. Os moradores podem ir até eles em qualquer dia ou horário e deixar lá os resíduos, sem precisar acumular por muito tempo em casa. Os caminhões de carga lateral passam em dias alternados, nos períodos noturno e diurno.

Como descartar nos contêineres?

A proposta do novo sistema é simples: é possível descartar em qualquer horário ou dia nos contêineres azuis, que ficam bem vedados e vão manter os resíduos bem acondicionados. Qualquer pequena quantidade que acumular em sua casa já pode ser levada até esses equipamentos.

Mas, é importante destacar que os resíduos precisam estar acondicionados em sacos de lixo, de qualquer forma. Tome especial cuidado com líquidos – tente escoar ou acondicionar em potes e garrafas para evitar vazamentos.

O sistema apresenta muitas vantagens, principalmente pelo fato de que os sacos de lixo não serão levados pela enxurrada em dias de chuva, evitando alagamentos, entupimento de galerias etc. Além disso, não ficam expostos à ação de vândalos ou de animais em busca de alimento.

Outra observação: quando for depositar os sacos dentro do contêiner, não estacione em fila dupla, ao lado deles. Se estiver de carro, pare nas proximidades e abra o contêiner usando o pedal, que fica sempre no lado da calçada.

E não mude o posicionamento dos contêineres, que foi definido a partir de estudos técnicos e viários.

O que não deve ser depositado?

A primeira observação é de que os contêineres azuis não são destinados a materiais recicláveis. A coleta seletiva continua acontecendo em datas e horários específicos, por equipes diferentes da coleta comum. A programação está disponível em ecourbis.com.br, na aba Horário da Coleta.

Também é possível levar os recicláveis a Pontos de Entrega Voluntária existentes em ecopontos, praças ou nas proximidades de alguns edifícios – mas esses são os contêineres verdes.

Também não devem ser depositados itens inservíveis, como lixo eletrônico e móveis quebrados. As sobras de podas e restos de jardinagem também não devem ser descartados ali. Nesses casos, procure os ecopontos e pontos de descarte de lixo eletrônico – muitos eletroeletrônicos podem ser descartados em lojas do varejo. O mesmo vale para pilhas e baterias.

Para materiais contaminantes, como lâmpadas e remédios, lembre-se de descartar nos pontos de venda, ou seja, lojas de material de construção e iluminação ou farmácias.

Como acontece a manutenção?

Os caminhões permanecem vedados, garantindo isolamento do cheiro e impedindo vazamentos. Eles fazem o esvaziamento em dois turnos (diurno e noturno)

A higienização dos contêineres ocorre quinzenalmente e a substituição dos equipamentos é feita de acordo com a necessidade.

Nesse novo sistema, além da comodidade do descarte a qualquer hora, os resíduos ficam o tempo todo em equipamento vedado, até a coleta.

Como solicitar um contêiner ?

A implantação dos quase mil contêineres está acontecendo de forma gradual, conforme estudos de viabilidade de trânsito, proximidade das casas e volume previsto. Esse cronograma é desenvolvido por equipes técnicas e, na região da Subprefeitura de Vila Mariana, que engloba os distritos Moema, Saúde e Vila Mariana, deve ser concluído ainda antes do final deste ano.