Como evitar a inflação?

Ao longo da nossa historia, tivemos dezenas de moedas: cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, real. E se tem alguma coisa em comum entre todas elas, essa coisa é a inflação.

A perda do valor do nosso dinheiro ao longo do tempo é algo bastante comum para nos brasileiros, vivemos alguns momentos em nossa historia até com hiperinflação, ou seja, aumento descontrolado dos preços, o que nos levou a alguns desastres econômicos.

Desde o inicio do plano real, as politicas para conter a inflação tiveram um pouco mais de sucesso do que nas moedas anteriores, mas mesmo assim, o preço de tudo continua aumentando.

E nunca vai parar.

Nunca!

A inflação faz parte da nossa politica monetária, do próprio sistema financeiro. Ela nunca irá acabar, temos que aprender a conviver com ela.

E uma das melhores formas de isso acontecer é fazendo seu dinheiro vencer a inflação, ou seja, ter um rendimento superior à desvalorização.

O melhor investimento para fazer isso é o Tesouro IPCA+, que é atrelado a um índice inflacionário e te garante um rendimento superior no longo prazo.

Você consegue acessar qualquer título do Tesouro pelo seu próprio banco, apenas solicitando ao seu gerente.

Mas lembre-se, títulos atrelados à inflação precisam ser levados ao vencimento, ou seja, seu dinheiro ficara preso até a data final do título.

Sabendo disso e se planejando, você terá bons rendimentos e deixará de ver seu dinheiro se desvalorizando ano após ano..

Renan Freitas, – CFEd®

(Certified Financial Educator)

