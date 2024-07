Como está a expansão do metrô?

Em Paris, o metrô tem 208 estações em uma área de 105 metros quadrados. Sem falar na rede RER, de trens na região metropolitana ao redor de paris, que inclui 205 estações em quase 600km de extensão – e tem obras de expansão, atualmente! Os subterrâneos de Londes, Nova Iorque, Moscow e outras grandes cidades do mundo também estão no mesmo patamar. Enquanto isso, em São Paulo, mesmo considerando a rede de trens metropolitanos (CPTM, em vários municípios da Grande São Paulo) a extensão total é de 371 km de extensão, em 13 linhas e 183 estações.

A agilidade e praticidade desse meio de transporte sempre geraram grandes expectativas por parte da população, que sonha com novas linhas para facilitar o acesso de diferentes bairros da capital à malha metroviária. Mas, o fato é que as obras seguem em ritmo lento, acumulando atrasos nas promessas e prazos apresentandos ao longo das últimas décadas.

Afinal, como está o projeto de expansão da rede metroviária na atualidade? Confira as principais ações

Linha Verde

A ampliação da Linha 2-Verde ocorre entre a Vila Prudente e a Penha, para construir mais 8,4 km (sendo 8 km operacionais) de vias e oito novas estações, cruzando a zona leste de São Paulo. A meta é concluir a primeira etapa, de Vila Prudente a Vila Formosa, até 2026, enquanto o segundo trecho, de Vila Formosa a Penha, está previsto para 2027.

Linha 17-Ouro

O Metrô retomou a construção da Linha 17-Ouro em setembro do ano passado. A meta é concluir a obra bruta até o final de 2025, permitindo o avanço da instalação de sistemas para a abertura da linha em 2026, que vai ligar o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos e beneficiar a 100 mil pessoas diariamente.

Linha 15 Prata

A extensão da Linha 15-Prata, que está em execução pelo Metrô, com a construção das estações Boa Esperança e Jacu Pêssego, no sentido leste, além da estação Ipiranga, no sentido oeste.

Linha 6-Laranja

Com 15 km de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo vai ligar o bairro da Brasilândia, na Zona Norte, à Estação São Joaquim, na região central da cidade. A linha deverá transportar cerca de 630 mil passageiros por dia. Com o início das operações previsto para 2026, o deslocamento por transporte público entre a zona norte e o centro da capital será reduzido de 1h30, em média, para 23 minutos quando a linha estiver totalmente operacional. Vai ligar as estações Brasilândia, na zona norte, e São Joaquim, no centro, e também terá integração com as linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi e 8-Diamante. Em funcionamento, vai atender à população das regiões de Brasilândia, Freguesia do Ó, Lapa, Pompeia, Pacaembu, Higienópolis, Consolação e Liberdade.

Linha 5-Lilás

Foi assinado no fim de junho o termo de aditivo para elaboração dos estudos de viabilidade e dos projetos executivos para a extensão da Linha 5-Lilás de metrô até o Jardim Ângela. Com investimento estimado em R$ 3,4 bilhões, o projeto terá duas novas estações, Comendador Sant’anna e Jardim Ângela, com mais 150 mil pessoas por dia no trecho estendido. Mas, também não há cronograma anunciado para a obra.

Outros projetos

Estão em análise técnica a expansão das Linhas 2-Verde e 4-Amarela e a conclusão da 6-Laranja de metrô, além da implementação de projetos totalmente novos, como as Linhas 19-Celeste e 20-Rosa. Esses totalmente novos não têm qualquer previsão sequer do início das desapropriações ou obras.

“A gente vai empacotar as extensões da Linha 2 na capital, da Linha 4 para Taboão da Serra, a Linha 5 para o Jardim ngela, a Linha 6 para a Mooca, e a Linha 9 para a Água Branca, além das concessões das linhas 10, 11, 12 e 13, e 14. E ainda a extensão da Linha 15 do metrô e a construção da Linha 17”,