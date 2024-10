Como agendar mamografia grátis?

A campanha Outubro Rosa é uma ação de conscientização que toma conta do país todos os anos. A ideia central é estimular mulheres a manter seus exames em dia – em especial a mamografia – para eventualmente detectar nódulos e garantir tratamento precoce.

Entre janeiro e julho deste ano, foram realizadas 761.995 mamografias em todo estado de São Paulo. O exame é a principal ferramenta para a detecção precoce da doença.

As mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos que nunca realizaram mamografia ou fizeram há mais de 2 anos podem marcar seus exames sem a necessidade de pedido médico, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde. Neste caso, basta apresentar um documento com foto e o cartão SUS.

Para realizar o agendamento da mamografia, basta ligar para o número 0800 779 0000, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, exceto feriados. A consulta é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Cross).

O programa “Mulheres de Peito” também está disponível no app e no portal do Poupatempo, auxiliando no agendamento de mamografias e direcionando as ligações para o telefone 0800-779-0000.

Carretas da Mamografia

As Carretas da Mamografia do Governo de São Paulo oferecem o exame de forma gratuita para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão do SUS. Já para as mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos, é necessário apresentar o pedido médico, além da apresentação do RG e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

As carretas atendem mulheres, sem necessidade de agendamento e de forma gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres.

Pelo Poupatempo, as mulheres interessadas podem conferir o itinerário das Carretas da Mamografia. Pelo aplicativo ou pelo site, é necessário selecionar a aba “Saúde”, escolher a opção “Mulheres de Peito”, clicar em “Consultar itinerário das Carretas da Mamografia” e, por último, clicar em “Iniciar”. Em poucos segundos, será possível verificar a localização da carreta mais próxima de sua região.

Em caso de alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

Onde fazer mamografia

Neste mês, as carretas percorrerão as cidades de Jacareí, Registro, Caraguatatuba, Ilha Comprida e Itaquaquecetuba. Na capital, só haverá uma carreta na região do Brás.

A Carreta da Mamografia no Brás vai até 19 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados). Endereço: Largo Senador de Morais de Barros, 73 – Brás.

Além disso, na capital há também ações nas Unidades Básicas de Saúde. E existem as unidades de Serviços de Referência de Mama (SRM) para o apoio da rede de Atenção Básica na avaliação diagnóstica e seguimento de lesão de mama.

Na Coordenadoria Sudeste da capital, a Unidade de Referência fica no Hospital Dia Dr. Flavio Giannotti, à Rua Xavier de Almeida, 210 – Ipiranga. Telefones: 2083-7780/ 2063-0622