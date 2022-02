Comida japonesa combina com verão

Não só pelas temperaturas altas, mas também pela busca de alimentos leves e saudáveis, o verão combina com comida japonesa.

Pelo menos uma vez por semana, os paulistanos curtem pedir temakis e combinados de sushis e sashimis. Pra acompanhar, uma porção de shimeji na manteiga, um tepan de salmão com legumes, rolinhos primavera…

No Jabaquara, o restaurante Sabor Oriental tem todas essas iguarias em boxes que chegam fresquinhos em casa ou na mesa do salão.

Outras pedidas de sucesso são os “carpaccios”, fatias finíssimas de sashimi, com diferentes possibilidades de molhos.

O ceviche, bem temperado, pode ser de um mix de peixes ou apenas salmão. De qualquer forma, é certamente um dos destaques do cardápio e está na lista dos mais encomendados.

Quer algo original, mas sem fugir do sabor básico da culinária japonesa? Que tal o temaki sem alga, em que o próprio salmão enrola o arroz? O Acelgamaki também é criativo e saboroso: um sushi enrolado com folhas de acelga com delicioso salmão grelhado finalizado com tare e alho poró.

Já o yakissoba da casa faz sucesso o ano todo. Molho consistente, legumes frescos e tem versão até com camarão.

O Yakissoba, aliás, vem em boxes daqueles típicos de comida chinesa. O Sabor Oriental tem várias combinações inspiradas nessa culinária: carne com brócolis, lombo agridoce, frango xadrez, peixe ao molho curry… Também combinam com qualquer clima e temperatura e têm boa saída o ano todo.

O Sabor Oriental também inovou e passou a montar pokes, aquelas tigelinhas de comida havaiana, mas que muita gente conhece como “temaki de pote”. Os pokes são super personalizáveis. Há inúmeras opções em ingredientes, com cubos de peixe ou outra proteína se mesclando com legumes, verduras, molhos, arroz ou bifum, frutas…

Vale destacar, por fim, que a casa está sempre criando algumas promoções. Peça o cardápio para conferir mais possibilidades e saber das promoções. O Sabor Oriental abre todos os dias. Fica na Rua Tapes, 576 – Jardim Aeroporto.

