Comida de Buteco vai até dia 11 e está em vários bares da região

Vai até 11 de maio, a 25a edição do primeiro e maior concurso de “butecos” do Brasil! São 27 circuitos abrangendo cerca de 50 municípios de norte a sul do país, em todas as regiões, o público é convidado a participar dessa grande eleição nacional envolvendo mais de 1.100 butecos. Com voto popular e de jurados é eleito o melhor buteco da cidade. Público e jurados visitam os estabelecimentos dando notas de 1 a 10 em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

A cada edição 20% da base de butecos participantes é renovada, oxigenando o roteiro e mantendo a competitividade sempre animada.

Desde 2016, o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: depois de eleitos os vencedores de cada circuito, um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o MELHOR BUTECO DO BRASIL. E em julho, numa festa realizada em São Paulo é revelado o campeão nacional.

Na zona sul paulistana, tem muitas opções. É legal porque facilita o acesso dos fãs da verdadeira comida de barzinhos tradicionais, inclusive em se considerando a possibilidade de tomar uma cerveja ou outra bebida alcoólica sem gastar muito com transporte público ou por aplicativos e táxis. Aliás, em muitos casos, dá bem para ir a pé aos botecos participantes. Veja algumas sugestões.

Balcão 304 – Rua Pitangueiras, 304 – Mirandopolis, Tel.: 4327-0017. Funcionamento: de segunda a terça, das 12h às 16h; de quarta a sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 17h Petisco: Trio de Ostras ao vinagrete de maracujá e espuma de gengibre – Ostras frescas de floripa acompanhada de vinagrete de maracujá e finalizada com espuma de gengibre.

Bar do Miltinho – Rua Luís Góis, 14 – Mirandopolis, Tel.: 94759-5173. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 19h30

Petisco: Croquete de Miltinho – Croquete de Bacalhau com Massa de Mandioca, Molho Chimichurri , Molho de Abacate e Molho de limão.

Bar do Zé Guatás – Av. Afonso Mariano Fagundes, 665 – Saúde, Tel.: 94887-0754. Funcionamento: segunda, das 09h às 16h; de terça a sexta, das 09h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 19h

Petisco: Tins da Marília – Salada de Bacalhau com Pão de Ciabatta

Boteco do Murruga – Av. Mascote, 80 – Vila Mascote, Tel.: 96290-0205. Funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h

Petisco: Bacalhau espiritual à murruga – Lascas de bacalhau, temperadas com azeite, cebola, pimentão, coberto com molho de três queijos. acompanha pão especial da casa.

Calçadão do Peixe – Rua Paiaguás, 496 – Campo Belo, Tel.: 5096-3029. Funcionamento: de terça a domingo, das 11h30 às 20h

Petisco: Saint Peter Onion – Saint Peter à dorê com Onion Ring com acompanhamento de maionese artesanal defumada.

Dona Silvana Bolinhos de Bacalhau – Av. Antônio Barbosa Da Silva Sandoval, 92 – Interlagos, Tel.: 94121-2709. Funcionamento: de quinta a sexta, das 17h às 22h; sábado, das 12h às 20h; domingo, das 12h às 18h

Petisco: Bolinho de Bacalhau Selvagem do Alaska – Bolinho de batata com bacalhau selvagem do Alaska com tempero da casa. Acompanha tiras de limão (sem glúten e sem lactose).