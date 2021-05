Comércio pode abrir até 20h em nova etapa da Fase de Transição

Foi prorrogada a Fase de transição do Plano São Paulo para todo o estado por mais uma semana, até o dia 9 de maio. No entanto, o Governo do Estado anuncio novas regras para abertura do comércio, flexibilizando os horários de atendimento ao público.

De acordo com o Governo, o horário será estendido com abertura permitida das 6h às 20h por conta do recuo gradual de indicadores de casos, internações e mortes por COVID-19. Também continua valendo o limite de público em no máximo 25% dos lugares.

O horário estendido das 6h às 20h vale a partir de 1 de maio para estabelecimentos comerciais, galerias e shopping centers. O mesmo expediente poderá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus.

A fase de transição mantém liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. Parques estaduais e municipais também poderão ficar abertos, mas com horário das 6h às 18h.

Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos liberados está mantida em 25%. O toque de recolher continua nas 645 cidades do estado, das 20h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias.

“É muito importante respeitar a capacidade de ocupação de 25% e o toque de recolher, que é um ponto que os especialistas em saúde têm defendido muito. Quando nós conseguimos reduzir a circulação das 20h às 5h, nós conseguimos ter uma redução muito importante da taxa de transmissão. Nós estamos tendo uma redução de leitos de UTI ocupados de cerca de 1% por semana”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Clubes e parques

A Prefeitura anunciou que os 108 parques municipais já estão reabertos e funcionam das 6h às 18h em dias úteis e fins de semana. Continua obrigatório o uso de máscara e o respeito à regra de distanciamento social, além dos bebedouros que permanecem interditados. É realizada a contagem de frequentadores na entrada dos parques.

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente vai orientar os frequentadores quanto às restrições, a fim de conter qualquer tipo de aglomeração. É recomendado que os parquinhos infantis e equipamentos de ginástica sejam utilizados com consciência, e que os frequentadores evitem a prática de atividades em grupo que possam causar aglomerações.

Já os Centros Esportivos vão estar abertos das 06h às 14h. Nos Clubes da Comunidade, o administrador do espaço poderá decidir o horário de abertura, desde que funcione oito horas por dia e encerre as atividades às 19h. A Secretaria de Esportes lembra que a prática de esportes coletivos está proibida nos CEs e CDCs. Os equipamentos deverão ser usados majoritariamente para caminhadas e atividades esportivas individuais leves. As equipes de segurança e da administração não permitirão aglomerações. A lotação máxima permitida é de 25%. Os usuários deverão respeitar os protocolos sanitários. Não haverá atendimento ao público.

As ciclofaixas de lazer aos domingos e feriados permanecem suspensas e o rodízio continua valendo no período noturno, das 20h às 05h.