Comércio eletrônico está de olho na Black Friday 2020 no Brasil

A Black Friday, movimento importado dos EUA que marca o início da temporada de compras natalinas, agita as compras on-line no Brasil há alguns anos. O sucesso foi tanto que até as lojas físicas embarcaram na onda de promoções especiais entre o final de novembro e começo de dezembro.

Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, com queda no consumo de bens como roupas, sapatos, acessórios, eletrodomésticos da linha branca e eletrônicos, é natural que o comércio esteja bastante ansioso para o período.

O setor on-line tende a ser o que terá menos perda com a pandemia. Ainda que as regras de distanciamento estejam sendo flexibilizadas em todo o país, o consumidor brasileiro deve apostar mesmo é nas compras on-line.

De acordo com pesquisa divulgada pela Rakuten Advertising, empresa especializada em tecnologia para publicidade e marketing digital, 86% dos entrevistados declarou interesse em aproveitar as promoções de fim de ano no e-commerce.

A pesquisa intitulada “O caminho para a retomada: picos de venda para 2020 repensados” foi realizada em todo o mundo e contou com mais de oito mil respondentes adultos espalhados por diversos países. No Brasil, mais de mil pessoas responderam ao questionário on-line.

Além da preferência pelo e-commerce, o estudo revelou ainda uma intenção gastos que supera em 42% a média do ano passado, caso seja confirmada.

Amazon e a Black Friday antecipada

A notícia é especialmente boa para gigantes que estão tendo um bom desempenho durante a pandemia, como a Amazon. Com um modelo de negócio aderente à nova realidade e uma estratégia arrojada para enfrentar a crise, as ações da Amazon tiveram valorização de quase 70% no ano, na contramão da maioria das empresas.

E a expectativa é de que a movimentação em torno da Black Friday e do Natal favoreçam ainda mais o sucesso do fundador da Amazon, Jeff Bezos. O megaempresário está disponibilizando promoções da Black Friday antes do resto do mercado e apostando em novidades para o Brasil.

O país terá a oportunidade de participar pela primeira vez do Prime Day, um evento de 48h de duração, com preços promocionais em todas as categorias. Ao todo serão disponibilizados mais de um milhão de itens. A ação é para assinantes da Amazon Prime, mas é possível fazer uma assinatura grátis por um mês e garantir os benefícios nesse período, como o frete grátis.

Padrão de consumo dos brasileiros

É inegável que as medidas de isolamento social mudaram os hábitos de consumo do brasileiro. Muitos que nunca haviam tido contato com o comércio digital tiveram sua estreia na pandemia.

De acordo com a pesquisa da Rakuten Advertising, houve um aumento de 73% nas compras on-line desde março, quando as cidades adotaram as medidas de restrição para a segurança sanitária da população.

Muitas pessoas aproveitaram o período de pandemia para fazer uma reserva e garantir as compras de fim de ano. Dessa maneira, apesar das reduções de orçamento impostas pela crise, 68% dos respondentes afirmaram que pretendem aproveitar as liquidações para presentear parentes e amigos próximos.

O comércio local pode se beneficiar desse momento. Dos mais de mil entrevistados, 31% pretende privilegiar o produtor local em detrimento das grandes marcas.

Um dado curioso é que, embora estejam familiarizados com as compras on-line, os brasileiros ainda têm uma forte relação com a experiência de compra em lojas físicas. Cerca de 70% dos que responderam ao questionário digital preferem alternativas que aliem a comodidade do e-commerce com a exclusividade do atendimento tradicional.

A pesquisa desenvolvida pela Rakuten Advertising mostrou ainda que os brasileiros estão ávidos por cupons e por programas de recompensa por reembolso no estilo cashbacks, além de dar preferência às marcas que oferecem entrega gratuita.