Comemore o Dia do Pão de Queijo com promoções

Sabia que existe um Dia do Pão de Queijo? Pois será em 17 de agosto e, para celebrar a iguaria tão tipicamente brasileira, a rede Rei do Mate vai promover a Semana do Pão de Queijo.

Durante essa mega semana, o consumidor poderá degustar o produto, que é uma das mais vendidas pelo Rei do Mate, acompanhada com outros itens igualmente populares entre os clientes da rede.

Na segunda-feira, 16/08, quem comprar um pão de queijo grande tradicional, ganha um café expresso pequeno. Na terça, 17, um supercopão com 18 unidades dá direito a um copinho de recheio

Já na quarta, 18, quem comprar dois pães de queijo crocante leva três.

Quinta, 19, o cliente pode optar por um copão de pão com 12 unidades e ganhar um mate puro 300ml

Na sexta, 20, a promoção é do waffle de pão de queijo, em que a cobertura de requeijão é bonificada.

Por fim, no sábado, quem optar pelo supercopão com 18 unidades vai ganhar um copinho de recheio.

O Rei do Mate é a maior rede de produtos à base de mate e uma das maiores cafeterias do país e promove a Semana do Pão de Queijo para reforçar sua relação com a clientela. “Nossa missão é sempre encantar os clientes, prestando-lhes bom atendimento e presenteando-os com promoções especiais”, destaca Antonio Carlos Nasraui, CEO do Rei do Mate.

A primeira loja da rede foi fundada em 1978, na famosa esquina paulista das Avenidas Ipiranga e São João. O primeiro destaque do cardápio a receita de chá própria, consumida pura ou com leite, limão, caju e maracujá, sucesso na década de 1980. Aos poucos, a rede ganhou novos produtos, novas combinações da bebida – que hoje chegam a mais de 100 – e o café e o pão de queijo.

Na região, há lojas do Rei do Mate na maioria dos shopping centers (Santa Cruz, Plaza Sul, Ibirapuera – duas lojas) e em hipermercados Carrefour, Extra e outros. A relação completa das lojas e seus endereços pode ser consultada em reidomate.com.br/lojas.