Comemore o Dia do Hambúrguer

Para quem não sabe, no próximo 28 de maio comemora-se o Dia Mundial do Hambúrguer. Popular em todo o mundo e com diversões para paladar nenhum colocar defeito, esse prato já virou um clássico queridinho por todos. Para os amantes do lanche, o Aussie Grill, restaurante delivery do mesmo grupo detentor das redes de restaurante Outback Steakhouse e Abbraccio, oferece em seu cardápio deliciosos sandubas de proteína de frango.

Entre os destaques da Aussie Grill, estão opções como o “Crispy Chicken Tenders”, que são fatias de frango empanadas e fritas na hora e servidas — bem — crocantes com molho honey mustard levemente apimentado.

Outra opção que é sucesso é o “Jammin’ Chicken Sandwich”, um delicioso lanche de peito de frango grelhado, servido com alface, tomate, maionese defumada, queijo cheddar, selado com um suculento molho rústico de cebola e bacon em um pão brioche — finalizado com uma pimenta leve.

Os molhos da Aussie Grill, são um sucesso à parte. Atualmente, o restaurante trabalha com três combinações, são eles: “Molho Aioli”, “Bacon Jam” e “Aussie Honey Mustard”, criados tendo como referência as tendências globais no segme

Os produtos, que são preparados com temperos frescos e sabores marcantes com conceito Sweet and Spicy, misturando um leve dulçor com toques apimentados em seus pratos e sanduíches, contam com diferentes opções para consumo e acompanhamentos para os mais diversos gostos.

Para a entrada, por exemplo, é possível encontrar opções dentro do “Crocantão”, já no ícone “Lanchão” é possível escolher variados lanches completos. Para a criançada, o restaurante, que atua exclusivamente no sistema delivery, oferece alternativas dentro de “Kids”. A experiência pode ser finalizada com uma deliciosa iguaria na parte de “Sobremesa”, para complementar o pedido que pode ser feito em casa ou, até mesmo, nos intervalos para os lanches do trabalho ou na faculdade.

Sobre Aussie Grill

O Aussie Grill possui 72 operações no Brasil e está presente em 33 cidades, 15 estados e no Distrito Federal. Tendo a proteína do frango como carro-chefe do seu menu, a marca tem em seu DNA o conceito Sweet and Spicy, e prioriza o sabor, a mistura de ingredientes frescos e temperos marcantes. Atuando exclusivamente via delivery e se posicionando como Fast Casual, Aussie Grill explora o mundo em busca de inspirações para criar combinações com sabores intensos, que transformam a experiência de comer em entretenimento. A rede de restaurantes foi criada em 2019 na Arábia Saudita, expandindo posteriormente para outras regiões como Hong Kong e EUA. A primeira operação brasileira da marca foi inaugurada em 2020, em São Paulo. Aussie Grill pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas Outback Steakhouse e Abbraccio no país