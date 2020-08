Começam obras para nova ciclovia na Avenida Jornalista Roberto Marinho

A Prefeitura promete mais de 170 novos quilômetros de pistas para bicicletas ainda esse ano na cidade, mas tem muito ativista duvidando que a meta seja cumprida… A Ciclovia da Rua Domingos de Morais está com obras bem avançadas, mas novo atraso empurrou a conclusão, prevista para 31 de julho, para meados de agosto.

Agora, essa semana, começa a obra da ciclofaixa da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Ali, segundo a Prefeitura, a nova estrutura cicloviária terá 4,8 km de extensão, entre as avenidas Luiz Carlos Berrini e Pedro Bueno (Zona Sul). Haverá conexão com o Parque Municipal do Chuvisco, com a ciclovia da Berrini, a futura ciclofaixa da Pedro Bueno, a atual estação Campo Belo da Linha 5-Lilás do Metrô e com as futuras estações do monotrilho da Linha 17-Ouro.

A obra da ciclofaixa da Roberto Marinho começará com fresagem e recape, no trecho inicial da Avenida Luiz Carlos Berrini, próximo à Ponte Octavio Frias de Oliveira, no sentido Jabaquara, junto à calçada. Após a aplicação do novo asfalto em toda a extensão, será feita a reforma de guias e sarjetas. Posteriormente, o sentido Marginal Pinheiros da avenida passará pelas mesmas intervenções para implantação da ciclofaixa. A última etapa é a aplicação da sinalização que inclui pintura, tachões e placas, que garantirão a segurança dos ciclistas. A previsão é de que a obra tenha duração de 60 dias.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fará o monitoramento do trânsito, garantido segurança aos pedestres, motociclistas e motoristas. Durante os trabalhos, os trechos serão sinalizados. Haverá faixas comunicando as obras na via.

Plano Cicloviário

A Prefeitura diz que trabalha com prioridade na execução do Plano Cicloviário, que prevê, até o fim deste ano, a maior malha dedicada às bicicletas dentre todas as capitais brasileiras, com 676 km. Serão 173,5 km de novas conexões e 310 km de requalificações.