Começam as obras da UBS Vila Guarani

A vizinhança percebeu a movimentação e, pelo jeito, a obra realmente vai começar. A UBS Vila Guarani/Cidade Vargas, prometida há quase dez anos, vai sair do papel. Em julho do ano passado, o prefeito Ricardo Nunes e diversas autoridades foram até o terreno na Avenida Diederichsen para anunciar o início das obras. Mas, a comunidade próxima já estava impaciente porque uma obra prevista desde 2013 poderia ser, novamente, adiada e em 2021 não houve sinais de trabalhos no local. De fato, foi só agora que a ordem de serviço foi dada. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ordem de serviço da pasta para execução das obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Guarani/Vargas foi expedida no último dia 7.

A secretaria não informou, entretanto, qual a previsão de conclusão dos trabalhos ou de início da operação da nova UBS. Informou que as obras da UBS Guarani/Vargas são realizadas com recursos do programa Avança Saúde SP, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A iniciativa promove a reestruturação e requalificação das redes assistenciais da cidade de São Paulo por meio da ampliação da oferta, melhora das condições de acesso e aprimoramento da qualidade de serviços municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital. A SMS acrescentou que apenas na região de abrangência da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Sudeste constam 19 obras contratadas, sendo 11 concluídas, 3 em andamento, 5 em fase de elaboração de projeto com o objetivo de fortalecer cada vez mais os serviços de saúde disponíveis aos usuários do território.

Nesta etapa do contrato estão previstas a construção de mais equipamentos de saúde, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e UBSs, além da continuidade das reformas. Até o momento, das 95 obras contratadas, 57 já estão concluídas, sendo 55 obras de reformas de UBSs. Outras 32 obras estão em andamento, com previsão de entrega para o primeiro semestre deste ano.

Há também 38 obras que devem ser iniciadas ainda neste ano, dessas, nove têm contratos de início previstos para este mês. São elas: cinco construções de UBSs, duas construções de UPAs e duas reformas de UPAs. As demais 29 deverão ter início até o fim deste ano.

Nas proximidades, será também reformada a UBS do Hospital Santa Catarina.

O investimento total no programa é de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), dos quais US$ 100 milhões (R$ 500 milhões) financiados junto ao BID e o restante como contrapartida da prefeitura. Em setembro do ano passado, o banco liberou mais US$ 22 milhões (cerca de R$ 114 milhões) para a gestão municipal, como parte do empréstimo total.

Para a UBS Guarani/Vargas, o investimento previsto é de R$ 88,9 milhões.

No edital publicado em julho passado, além da UBS Guarani Vargas, entraram outras oito obras: UBS Parque das Flores, UBS Cosmopolita, UBS Keralux, UBS Atualpa, UBS Conquista II, UPA Carrão e UPA Rio Pequeno. A UPA Vila Maria Baixa passará por reforma.

A parceria foi firmada com o BID em 19 de junho de 2019, quando o então prefeito Bruno Covas e o secretário Edson Aparecido estiveram em Washington (EUA) com o propósito fortalecer e melhorar a qualidade dos serviços municipais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), projeto parcialmente financiado pelo BID com investimentos da ordem de US$ 100 milhões.