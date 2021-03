Começa vacinação para pessoas acima de 72 anos: evite filas

Por incrível que pareça, a semana em que teve início a vacinação para o público de 75 e 76 anos foi marcada por muita tranquilidade e praticamente nenhuma fila em drive-thrus, UBS e outros postos de vacinaçção na cidade. Nessa sexta, 19, começa a vacinação contra Covid para pessoas com 72, 73 e 74 anos. Será que esse movimento vai continuar organizado e sem espera? Há algumas dicas e endereços para quem quer se imunizar, sem enfrentar longas esperas.

A primeira delas é evitar o primeiro dia de imunização. A segunda, sair de casa com diferentes opções de endereços em mente – especialmente para quem vai de carro. E, por fim, busque endereços alternativos e menos conhecidos, que essa semana estiveram praticamente vazios.

É o caso do Esporte Clube Sírio, da Igreja de São Judas Tadeu e da Drogasil da Rua Carneiro da Cunha. Outros locais bastante tranquilos nos últimos dias foram o Ginásio do Ibirapuera, o Clube Monte Líbano, o Ginásio do Ibirapuera e o Hospital do Servidor Público Estadual onde não são vacinados apenas servidores estaduais, mas qualquer pessoa, desde que com o cartão do SUS em mãos. Todos esses endereços funcionam em sistema de Drive-thru, ou seja, é possível levar a pessoa a ser vacinada de carro e a aplicação é feita por profissionais da saúde sem que o idoso precise sair dele.

Vale ainda destacar que no dia 29 de março começa a vacinação para pessoas com 70 e 71 anos. Ainda não foram divulgadas outras datas, mas a tendência é que a cada semana sejam inseridos novos públicos-alvo, reduzindo paulatinamente a idade.

O Esporte Clube Sírio funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, no hall de acesso à boate, com atendimento por ordem de chegada. O clube está localizado na avenida Indianópolis, nº 1192, bairro Planalto Paulista. O ponto faz parte da campanha #VacinaJá, do Governo de São Paulo.

Já as unidades da Drogasil e da Igreja São Judas Tadeu funcionam de segunda a sexta, das das 8h às 17h. O posto volante da Igreja São Judas Tadeu pertence à UBS Milton Santos e o da Drogasil, localizada na Rua Carneiro da Cunha, pertence à UBS Imperial.

Vale ainda destacar que as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

Em 76 delas, há sistema drive-thru das 8h às 17h, e os endereços estão em prefeitura.

sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308495

Quem quer se vacinar aos sábados pode procurar as 80 AMAs/UBSs Integradas, que atendem das 7h às 19h. Os endereços estão em prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308509

Dos drive-thrus especialmente instalados e espalhados por toda a cidade, 17 estão em funcionamento. Na Zona Sul, há alguns:

– Autódromo de Interlagos

– Estádio do Morumbi

– Ginásio do Ibirapuera

– Teatro Paulo Eiró (Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro)

– Clube Atlético Monte Líbano (Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania)

– Clube Athletico Paulistano (R. Honduras, 1400 – Jardim América)

– Hospital Dom Antonio Alvarente (Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga).

Veja mais informações em nosso site: jornalzonasul.com.br, com atualização diária.