Começa requalificação do corredor de ônibus da Avenida Interlagos

O Programa Melhoramentos de São Paulo, desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, inclui vários projetos viários, urbanísticos e de drenagem para a zona sul paulistana. A cada semana, o jornal SP Zona Sul está destacando um deles.

Para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade do transporte público na região por meio da SPObras, a Prefeitura está iniciando neste mês de maio as obras de requalificação do corredor de ônibus da Avenida Interlagos.

Com aproximadamente 9 quilômetros de extensão, o projeto contempla o trecho entre as avenidas Washington Luís e Atlântica, beneficiando diretamente cerca de 230 mil passageiros que utilizam diariamente as linhas de ônibus da região.

Com investimento de R$ 100,5 milhões e prazo estimado de 14 meses, os trabalhos começam por um trecho de aproximadamente 300 metros na pista sentido bairro da Avenida Senador Teotônio Vilela, entre a Avenida Atlântica e a Rua Nossa Senhora de Nazaré. As intervenções começaram essa semana com a implantação do Projeto de Desvio de Tráfego (PDDT), que inclui sinalização viária provisória para minimizar os impactos no trânsito da região.

O projeto abrange uma série de melhorias de infraestrutura e acessibilidade. Entre as principais ações estão: reforma do pavimento das vias gerais; implantação de pavimento rígido nas faixas exclusivas de ônibus, garantindo maior durabilidade e desempenho; requalificação das paradas à direita, com superguias de 28 cm para facilitar o embarque e desembarque; implantação de infraestrutura para sistema de monitoramento por câmeras nas paradas; modernização do sistema de drenagem; renovação da sinalização viária; rampas e pisos táteis para garantir acessibilidade; e adequações urbanísticas e paisagísticas.

Fios Enterrados

Uma das intervenções mais significativas da requalificação do corredor Interlagos é o enterramento das redes aéreas de energia elétrica e telecomunicações, aliado à remoção dos postes existentes. Essa medida contribui diretamente para a melhoria da acessibilidade nos passeios, tornando-os mais livres e seguros para pedestres, especialmente pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Cada vez mais adotado nas obras viárias da cidade, o enterramento das redes oferece uma série de benefícios: aumenta a segurança ao reduzir riscos de acidentes e quedas de galhos sobre a fiação, confere maior resistência às variações climáticas, reduz interrupções no fornecimento de energia e de serviços por proteger os cabos, diminui furtos e vandalismo, melhora a paisagem urbana e contribui para a valorização imobiliária do entorno.

As melhorias no corredor Interlagos têm impacto direto na qualidade de vida da população, proporcionando trajetos mais rápidos, confortáveis e seguros, reafirmando o compromisso da Prefeitura de São Paulo com a sustentabilidade e a modernização da cidade.