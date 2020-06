Combo promocional de carnes nobres pode ser parcelado em 3x

Pode ser para um churrasco, pode ser para experimentar novas receitas ou para planejar o cardápio de muitas refeições da família. De um jeito super prático, seguro e de qualidade, o Ceci Açougue & Grelhados montou um kit de produtos com preço promocional, que vem embalado a vácuo em várias porções e pode ser parcelado em três vezes no cartão de crédito.

O “combo” reúne:

– 1 kg de filé mignon em bifes

– 1 kg de filé mignon em formato medalhões

– 1 kg de filé mignon cortado para estrogonofe

– 1 kg de miolo de alcatra

– 1 kg de filé de peito de frango

– 1 kg de coxão mole moído

– 1 kg de coxão mole em cubos

Todos os items vêm subdivididos em dois pacotes de 500g cada, embalados a vácuo, facilitando a organização no freezer e o planejamento do cardápio.

O valor total é de R$ 315 e pode ser parcelado em até três vezes no cartão. A entrega pode ser feita em sua casa, sem custo, ou o cliente pode retirar no local – Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1349 – Planalto Paulista (esquina com Avenida Ceci).

“A Ceci Grelhados só trabalha com carnes de primeira linha, selecionadas e preparada sob rigorosas normas de higiene”, garante o experiente Queiroz. “Oferece produtos dos melhores frigoríficos do Brasil e sempre temos boas promoções”, garante Valdir de Queiroz, que comanda a casa há mais de 20 anos.

Grelhados

A tradicional casa de carnes do Planalto Paulista não vende só carnes em “natura”. ou seja, cruas. Ali também são produzidos diariamente espetinhos de diversos sabores, já grelhados, que podem ser uma ótima opção para fins de semana, jantares, acompanhamento do almoço…

A casa conta também com churrasqueira própria, onde são preparados espetinhos dos mais diferentes tipos e também carnes nos finais de semana, como picanha, fraldinha, galeto, cupim (super macio, no “bafo”), costela, linguiças…

Um dos destaques que tem feito bastante sucesso com a clientela é a costelinha suína, sem osso, que vem com aquela casquinha irresistível, em pururuca. Só mesmo encomendando e provando pra conferir…

Outra atividade forte da Ceci Grelhados e Buffet é a organização de churrascos em eventos diversos, aniversários, casamentos – de diferentes portes e com pacotes adequados conforme o número de convidados.

Para quem está planejando eventos para o segundo semestre, na retomada pós pandemia, uma ótima dica para já garantir a contratação.

A Ceci Grelhados fica na Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1349 – Planalto Paulista, en frente à padaria Ceci. Mais informações pelos telefones: 2276-7901 e 2275-8219.