Combinado promocional é destaque em reinauguração de restaurante

Sabe aqueles combinados caprichados, com sashimis bem cortados e em tamanho ideal, com sushis variados e fartos? Quem já fez pedidos do “Sabor Oriental” sabe que ali os combinados de sushi e sashimi são assim. E agora para marcar a reinauguração da unidade Jardim Aeroporto, o combo Rodízio, com 50 peças, está saindo por apenas R$ 100! Vem com 5 sashimis de salmão, 5 sashimis de peixe branco, outros 5 de atum, 2 niguiri skin, 2 niguiri salmão, 2 niguiri atum, 2 niguiri peixe branco, 2 niguiri salmão maçaricado, 10 unidades de hot roll, 5 hossomakis, 5 uramakis, e 5 joes variados. O cliente ainda ganha uma porção de sunomono, outra de rolinhos primavera de queijo (com 3 unidades) e uma porção de shimeji.

O restaurante, que conta com tradicional serviço de delivery também na região da Saúde, é referência pela variedade do cardápio. Além do capricho no preparo e na entrega de pratos da culinária japonesa, também oferece boxes da culinária chinesa, pratos executivos variados para almoço e agora também está com outra novidade, de inspiração havaiana – os pokes, que são aquelas tijelas com peixe cru cortado em cubos, mesclado em diversas combinações com arroz, legumes, verduras… Uma delícia.

Outra opção para quem curte os combinados é pedir pelo na sua casa com 50 peças e GANHE 1 porção de shimeji, 1 porção de rolinho de queijo (com 3) e + uma porção de sunomono. A promoção do combinado com os brindes vai até 30 de julho.

Vale destacar que o cardápio é bem amplo e tem ainda temakis, ceviches, porções específicas dos diferentes tipos de sushis e sashimis…

A unidade Jardim Aeroporto já está aberta e seguindo todas as recomendações da OMS, para garantir saúde da equipe e dos clientes. Fica na Rua Tapes, 576 – Jardim Aeroporto. Para quem prefere pedir em casa ou no escritório, o WhatsApp é (11) 9 5589-4638

Comida chinesa

O Sabor Oriental também ganhou fama com pratos de inspiração chinesa, servidos naqueles práticos boxes que garantem a comida quentinha.

Na unidade da Rua Caramuru, são mais de 60 combinações para serem entregues em boxes. A comida chinesa inspira e é o carro chefe da casa, mas há várias adaptações para atender o paladar tipicamente brasileiro.

Os boxes tradicionais são divididos pela metade: arroz chop suey – que é aquele bem soltinho e mesclado com presunto, cenoura, ovos mexidos e cebolinha verde – acompanhado de alguma carne. Pode ser carne vermelha com legumes, com batatas, com brócolis, com moyashi… Tem também lombo empanado, frango acridoce, frango xadrez, frango com gengibre…

Peça o cardápio para conferir todas as possibilidades. O Sabor Oriental abre todos os dias. A unidade especilizada em comida chinesa e pratos executivos diários fica na Rua Caramuru, 890 – próximo à estação Praça da Árvore do metrô. Telefones: 5589-4638; ou 5061-8165. Siga o Restaurante nas redes sociais: @sabororiental.oficial. O cardápio completo está em sabororiental.com.br.