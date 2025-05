Combate ao tabagismo agora prevê ações contra cigarros eletrônicos

No Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orienta sobre os perigos do uso da nicotina e dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), como vapes e cigarros eletrônicos. Desde 2023, o Estado registrou cerca de 3 milhões de internações e procedimentos relacionados às doenças causadas pelo tabagismo.

Entre as doenças associadas ao fumo estão câncer de lábio, infarto agudo do miocárdio, aneurismas, infertilidade, entre outras. Apesar de muitas vezes serem vistos como alternativas aos cigarros tradicionais, os DEFs podem representar riscos ainda maiores à saúde.

A nicotina presente nos aparelhos causa dependência e pode afetar o cérebro, além de desencadear ou agravar transtornos como ansiedade e depressão. O uso desses dispositivos para aliviar sintomas emocionais acaba criando uma dependência que dificulta a saúde mental a longo prazo.

A comercialização, importação e publicidade dos DEFs são proibidas no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que atualizou a fiscalização e as orientações em saúde por meio da RDC 855, publicada em 19 de abril de 2024.

A Lei Antifumo paulista, que completou 16 anos em maio, proíbe o consumo de cigarro e dispositivos similares em ambientes fechados, públicos ou privados, protegendo não fumantes e contribuindo para a redução de doenças causadas pela exposição à fumaça.

Parceria

A SES-SP lançou o projeto “Municípios Parceiros no Controle do Tabagismo”, em parceria com o Instituto Oncoguia e apoio da Umane. A iniciativa visa capacitar 10 municípios paulistas para fortalecer a atuação das Câmaras Municipais no combate ao tabagismo e na prevenção do câncer.

O projeto oferece oficinas presenciais, materiais informativos regionais e um canal contínuo para troca de experiências e boas práticas, buscando criar uma rede de engajamento para ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce.

“É importante ressaltar que dentro dessa parceria os municípios escolhidos também podem convidar outras regiões para disseminar o projeto”, explica Sandra Marques, coordenadora do Programa Estadual do Controle do Tabagismo da SES-SP.

Quiz

Desde o ano passado, o Governo de São Paulo ampliou a oferta de serviços digitais à população com o quiz “Minha Vida sem Nicotina”, do Programa Estadual de Controle do Tabagismo, disponível gratuitamente no aplicativo e site do Poupatempo.

A ferramenta realiza um teste para avaliar o nível de dependência à nicotina, medido pelo Teste de Fagerström.

Com base no resultado, o programa indica a rede de tratamento mais próxima para usuários de tabaco ou qualquer outra forma de substância com nicotina, incluindo cigarrilhas, charutos, fumo mascado, narguilé e cigarros eletrônicos.

SUS

Desde 2024, a SES-SP instituiu a Política Estadual de Controle do Tabaco, que fortalece a prevenção, o tratamento e a fiscalização relacionados ao tabagismo no estado. A política inclui capacitação de profissionais, campanhas educativas, e articulação com diferentes setores do governo e da sociedade civil.

O tratamento de tabagismo é ofertado em todos os níveis de atenção. Para acessá-lo, basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com documento de identidade e se inscrever no Programa de Cessação do Tabagismo.

Mais informações e lista de unidades credenciadas estão disponíveis aqui.

“Lidar com o tabagismo é um desafio que vai além da dependência química, pois envolve fatores psicológicos, sociais e comportamentais”, destaca Sandra Marques.